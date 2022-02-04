Yalnız Kurt 2. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt yeni bölüm izleme linki! 4 Şubat Yalnız Kurt İZLE kesintisiz, full HD

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Dizi için seçilen yüzü yıpranmamış genç oyuncular, hikayenin inandırıcılığına büyük katkı sağlıyor. Diyeceğim o ki, bu akşam televizyon tarihimizdeki bir milada, bir dönüm noktasına tanıklık etmek için saat 20.00'de Atv ekranları başında olun.