Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.02.2022 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 02:21
    ABONE OL

    Yalnız Kurt 2. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt yeni bölüm izleme linki! 4 Şubat Yalnız Kurt İZLE kesintisiz, full HD

    ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 2. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimlerlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler linki için araştırmalara koyuldu. Peki Yalnız Kurt 2. bölüm canlı nasıl izlenir? İşte ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme linki! 4 Şubat Yalnız Kurt yeni bölüm İZLE kesintisiz, full HD...

    Yalnız Kurt 2. bölüm izle!

    Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Yalnız Kurt dizisi 2. bölümüyle 4 Şubat Cuma (bu akşam) ATV ekranlarında yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaristliğini ise Murat Koca ve Alper Erze'nin üstlendiği dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler bir yandan da kesintisiz, full HD izlemek için araştırmalara koyuldu. Peki 4 Şubat Yalnız Kurt yeni bölüm CANLI İZLE kesintisiz, full HD nasıl izlenir? İşte Yalnız Kurt 2. bölüm izleme linki! ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme ekranı...

    YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

    Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü (2.bölüm) 4 Şubat 2022 Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlandı. Diziyi, kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

    YALNIZ KURT 2. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır.

    Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.

    Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar.

    Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.

    Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır.

    Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

        1.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

        Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

        YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?

        Cihan Ünal (Davud)
        Hasan Denizyaran (Altay)
        Damla Colbay (Esra)
        Murat Han (Doğan)
        Kürşat Alnıaçık (Viking)
        Polat Bilgin (Nizam)
        Hilmi Özçelik (Ahmet)
        Göktan Oktay Göztepe (Akif)

        CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)

        Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

        HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

        Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

        DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

        Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

        Dizi için seçilen yüzü yıpranmamış genç oyuncular, hikayenin inandırıcılığına büyük katkı sağlıyor. Diyeceğim o ki, bu akşam televizyon tarihimizdeki bir milada, bir dönüm noktasına tanıklık etmek için saat 20.00'de Atv ekranları başında olun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda!
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 2. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt yeni bölüm izleme linki! 4 Şubat Yalnız Kurt İZLE kesintisiz, full HD
            SON DAKİKA