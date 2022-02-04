Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? 4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi...

KİM MİLYONLER OLMAK İSTER BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Ancak Yalnız Kurt dizisinin başlaması ile birlikte yayın akışında değişiklik yaşandı. Buna göre Kim Milyoner Olmak İster artık haftada 1 gün yayınlanacak. Fenomen yarışmanın yeni bölümü ise 6 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN UNUTULMAZ İSMİ KENAN IŞIK YAŞIYOR MU?

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz ismi Kenan Işık bir döneme bu yarışmayla damga vurdu. 2014 yılının mart ayında bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kenan Işık, burada hastaneye alındı ve toplamda 4 saat süren ameliyat sonrası doktorlar tarafından hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.