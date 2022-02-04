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    • Televizyon
    • 04.02.2022 20:19
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    • 04.02.2022 20:31
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    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? 4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi...

    ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Cuma ve Pazar günleri yayınlanıyordu. Ancak bu akşam programı izlemek isteyenler ATV'yi açtıklarında Yalnız Kurt dizisiyle karşılaştı. Hal böyle olunca programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Kim Milyoner Olmak ister bu akşam neden yok? 4 Şubat Kim Milyoner Olmak bitti mi, final mi yaptı? İşte yeni bölüm tarihi...

    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok?

    Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? 4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı?

    4 ŞUBAT CUMA ATV YAYIN AKIŞI

    4 Şubat ATV yayın akışı şöyle;

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt
    23:15 Yalnız Kurt
    02:15 Bir Zamanlar Çukurova
    05:10 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

    KİM MİLYONLER OLMAK İSTER BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Ancak Yalnız Kurt dizisinin başlaması ile birlikte yayın akışında değişiklik yaşandı. Buna göre Kim Milyoner Olmak İster artık haftada 1 gün yayınlanacak. Fenomen yarışmanın yeni bölümü ise 6 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN UNUTULMAZ İSMİ KENAN IŞIK YAŞIYOR MU?

    Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz ismi Kenan Işık bir döneme bu yarışmayla damga vurdu. 2014 yılının mart ayında bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kenan Işık, burada hastaneye alındı ve toplamda 4 saat süren ameliyat sonrası doktorlar tarafından hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

        Spor sonrasında saunaya giren ve fenalaşıp dengesini kaybetmesi sebebiyle kafasını yere çarptığı öğrenilen Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesi sebebiyle yapılan ameliyat sonrası komaya girdiği aktarıldı. O döenm doktorlar tarafından yapılan bu açıklama sonrası ünlü oyuncu zaman zaman Twitter'da Trend Topic oluyor. Kenan Işık'ın son durumunun nasıl olduğu ünlü oyuncunun sevenleri tarafından merak ediliyor.

        21 Mart 2014'te hastaneye kaldırılmasının ardından ameliyata alınan ve komaya giren Kenan Işık'ın tedavisi şu an evde devam ediyor.

        KENAN IŞIK HALA UYUYOR MU? KOMADAN ÇIKTI MI?

        Kenan Işık'a ilişkin geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklama gündem olmuştu. Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçının tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğu belirtilmişti. Işık'ın uzun süre yardım almadan sandalyede oturabildiği aktarılsa da haber bir süre sonra ünlü oyuncunun eşi Beril Işık'ın yaptığı açıklama ile yalanlanmıştır.
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        Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster bu akşam neden yok? 4 Şubat Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi...
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