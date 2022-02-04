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    • Televizyon
    • 04.02.2022 16:13
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    • 04.02.2022 16:15
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    Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

    Televizyon ekranlarının tanıdık simalardan olan Ela Rümeysa Cebeci'nin hayatına dair detaylar merak ediliyor. Bugüne kadar sunuculuk başta olmak üzere radyo programcılığı, oyunculuk ve muhabirlik gibi ekran önü görevler üstlenen Ela Rümeysa Cebeci gündeme geldi. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte merak edilenler...

    Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

    Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin hayatına dair detaylar merak edilir oldu. Ekranların tanıdık simalarından olan Ela Rümeysa Cebeci'nin kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

    ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

    Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bugüne kadar Şevkat Yerimdar ve Kanıt dizilerinde de rol alan Cebeci şu sıralar sunuculuk yapmaktadır.

    2011'de İstanbul FM radyolarında program yaptı. Bu dönemde oyunculukta da kariyerini sürdüren Ela Rümeysa Cebeci yine aynı yıl Kanıt dizisinde oynadı.

        Ünlü isim 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filmindeki rolüyle dikkat çekti. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisindeki performansıyla çok konuşuldu.

        Instagram'da kullanıcı adı Elarumeysacebeci olan ünlü sunucu şu sıralar TV100 ekranlarında sunuculuk yapmaktadır.
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        Haberler Televizyon Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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