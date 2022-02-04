Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin hayatına dair detaylar merak edilir oldu. Ekranların tanıdık simalarından olan Ela Rümeysa Cebeci'nin kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?
Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bugüne kadar Şevkat Yerimdar ve Kanıt dizilerinde de rol alan Cebeci şu sıralar sunuculuk yapmaktadır.
2011'de İstanbul FM radyolarında program yaptı. Bu dönemde oyunculukta da kariyerini sürdüren Ela Rümeysa Cebeci yine aynı yıl Kanıt dizisinde oynadı.