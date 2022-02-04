4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi…

Kanal D'nin sevilen yarışmasında gene nefesler tutuldu ve bir kişi hayallerine veda eder iken bir birey de altınları kapmayı başardı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kaybeden ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? Arama motorları üzerinden telvizyon izleyicileri doğrultusundan bu soruların cevapları sık sık sorgulanıyor.