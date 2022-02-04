Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.02.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 10:51
    ABONE OL

    4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi…

    Kanal D’nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor ve dikkatle izleniyor. Heyecan dolu bir haftanın finali geldi çattı ve rekabetin üst düzeyde yaşandığı yarışmada haftanın en düşük puanını alan yarışmacı elenirken en yüksek puanını alan yarışmacı beş altın bileziğin sahibi oldu. Gün birincisi ise çeyrek altını kaptı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Kanal D'nin sevilen yarışmasında gene nefesler tutuldu ve bir kişi hayallerine veda eder iken bir birey de altınları kapmayı başardı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kaybeden ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? Arama motorları üzerinden telvizyon izleyicileri doğrultusundan bu soruların cevapları sık sık sorgulanıyor.

    4 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

    Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı ise Dilara olmuştu.

    GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Henüz açıklanmadı, duyurulduğunda haberimizde de yer alacaktır.

    Geçtiğimiz hafta en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin Yeşim olmuştu.

    GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

    Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?

        Nursel Ergin 41 yaşındadır.

        Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi basınla paylaşılmadı.

        Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

        Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

        Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer olarak biliniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hafta tatili...
        Haberler Televizyon 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi…
            SON DAKİKA