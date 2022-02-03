Dilber Ay ne zaman vizyona girecek? Dilber Ay filmi oyuncuları kimlerdir? İşte vizyon tarihi

DİLBER AY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek sorusunun yanıtı belli oldu. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği Film, 4 Şubat'ta vizyona giriyor.

Filmde Ay'ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor. CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek "Dilberay" filminde; Büşra Pekin'le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.