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    • Televizyon
    • 03.02.2022 13:43
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    • 03.02.2022 13:43
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    Dilber Ay ne zaman vizyona girecek? Dilber Ay filmi oyuncuları kimlerdir? İşte vizyon tarihi

    2019 yılında vefat eden ünlü şarkıcı Dilber Ay'ın hayat hikayesini anlatacak olan Dilber Ay filmi için geri sayım başladı. Dilber Ay'ı ünlü oyuncu Büşra Pekin'in canlandıracağı filmin ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Peki, Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilber Ay filmi oyuncuları kimlerdir? İşte vizyon tarihi

    Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek?

    Ünlü ses sanatçısı Dilber Ay'ın hayatı beyazperdeye aktarıldı. Merakla beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği konusunda araştırmalar artışa geçti. Filmde ünlü şarkıcı Dilber Ay'ı güzel oyuncu Büşra Pekin canlandıracak. Peki, Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? Dilber Ay filmi oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...

    DİLBER AY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek sorusunun yanıtı belli oldu. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği Film, 4 Şubat'ta vizyona giriyor.

    Filmde Ay'ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor. CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek "Dilberay" filminde; Büşra Pekin'le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.

    OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

    Büşra Pekin - Dilber Ay
    Ayberk Pekcan
    Nursel Köse
    Zeliha Kendirci
    Deniz Hamzaoğlu
    Selen Uçer
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    Haberler Televizyon Dilber Ay ne zaman vizyona girecek? Dilber Ay filmi oyuncuları kimlerdir? İşte vizyon tarihi
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