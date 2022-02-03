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    • Televizyon
    • 03.02.2022 18:58
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    • 03.02.2022 18:58
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta? 3 Şubat TRT1 yayın akışı

    3 Şubat TRT1 yayın akışı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı sevenleri tarafından araştırılıyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 3 Şubat yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Sevilen diziyi izlemek için ekranları başına gelen milyonlarca kişi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü yerine Regaip Kandili Özel programıyla karşılaştı. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat kaçta yayınlanacak? İşte 3 Şubat TRT1 yayın akışı...

    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok?

    Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan'ın yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bugün beklenen saatte yayınlanmadı. Hal böyle olunca diziseverler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat kaçta yayınlanacak? İşte 3 Şubat TRT1 yayın akışı...

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarihi dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

    3 Şubat TRT1 yayın akışına göre bu akşam saat 19:15'te Regaip Kandili Özel programı yayınlanacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 18. bölümü ise saat 21:00'da yayınlanacak. Dizi özetsiz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

    3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

    12:15 Şefin Özel Konuğu

    13:15 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:10 İddiaların Aksine

    19:15 Regaib Kandili Özel

    21:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

        BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM NELER OLACAK?

        Pietro'nun taarruz emriyle Midilli'de büyük bir katliam gerçekleştiren Rodos Şövalyeleri, ele geçirdikleri Müslüman ahaliyi Hristiyan olmaya zorlamışlardı. Kurdukları planla Midilli'ye girmeyi başaran Oruç Reis ve leventleri, Gladyus ile Leonardo'nun işkencelerine direnen Müslüman ahaliyi ve Midilli'yi kurtarabilecek midir? Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun planı ne olacaktır?

        Manevi ailesini ve davasını terk etmemekte kararlı olan Meryem, Pietro'nun emriyle Kalimnos'a kaçırılmıştı. Meryem'e duyduğu güveni yitiren Hızır onun kaybolması ardından ne yapacaktır? Pietro tarafından ele geçirilen Meryem'in başına neler gelecektir? Hızır ve Meryem artık düşman saflarında mı yer alacaklardır?

        Oruç ve Hızır Hristiyan birliği temsilcilerini İskenderiye'de öldürmüştü. Topraklarında işlenen bu cinayetin ardından Karabay ne yapacaktır? Oruç ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Oruç kendisini öldürmek için atılan pusuda Şahbaz'ın parmağının olduğunu anlamış ve silahını onu öldürmek için doğrultmuştu. Fakat kardeşine kavuşmak için Şahbaz'a ihtiyaç duyan Isabel Oruç'u durdurmuştu.

        Oruç Şahbaz'dan intikamını nasıl alacaktır? Oruç, söz verdiği gibi Isabel'in kardeşini kendisi mi bulacaktır? Osmanlı'dan Hüma'ya bir gemi geleceğini öğrenen Firuze, Şahbaz'dan bu gemiyi patlatmasını istemişti. Fakat ağabeyinin yaptığı bu anlaşmadan haberi olmayan Şahsenem İskenderiye'ye gelirken Osmanlı gemisini kurtarmıştı. Şahbaz gemisinin Şahsenem tarafından yerle bir edildiğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Planları suya düşen Firuze şimdi ne yapacaktır?
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        Haberler Televizyon Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta? 3 Şubat TRT1 yayın akışı
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