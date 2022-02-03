Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta? 3 Şubat TRT1 yayın akışı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan'ın yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bugün beklenen saatte yayınlanmadı. Hal böyle olunca diziseverler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat kaçta yayınlanacak? İşte 3 Şubat TRT1 yayın akışı...
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarihi dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.
3 Şubat TRT1 yayın akışına göre bu akşam saat 19:15'te Regaip Kandili Özel programı yayınlanacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 18. bölümü ise saat 21:00'da yayınlanacak. Dizi özetsiz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:10 İddiaların Aksine
19:15 Regaib Kandili Özel
21:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı