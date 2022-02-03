Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu, neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta? 3 Şubat TRT1 yayın akışı

Oruç ve Hızır Hristiyan birliği temsilcilerini İskenderiye'de öldürmüştü. Topraklarında işlenen bu cinayetin ardından Karabay ne yapacaktır? Oruç ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Oruç kendisini öldürmek için atılan pusuda Şahbaz'ın parmağının olduğunu anlamış ve silahını onu öldürmek için doğrultmuştu. Fakat kardeşine kavuşmak için Şahbaz'a ihtiyaç duyan Isabel Oruç'u durdurmuştu.

Oruç Şahbaz'dan intikamını nasıl alacaktır? Oruç, söz verdiği gibi Isabel'in kardeşini kendisi mi bulacaktır? Osmanlı'dan Hüma'ya bir gemi geleceğini öğrenen Firuze, Şahbaz'dan bu gemiyi patlatmasını istemişti. Fakat ağabeyinin yaptığı bu anlaşmadan haberi olmayan Şahsenem İskenderiye'ye gelirken Osmanlı gemisini kurtarmıştı. Şahbaz gemisinin Şahsenem tarafından yerle bir edildiğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Planları suya düşen Firuze şimdi ne yapacaktır?