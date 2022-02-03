3 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler var? ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 bugün TV'de neler var? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 gibi kanalların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler, hangi programlar, dizilerin yer aldığı merak konusu oldu. İşte bugünün televizyon yayın akışı...
3 ŞUBAT PERŞEMEBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kaderimin Oyunu
18:30 Star Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:30 Kolonya Cumhuriyeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show