Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 03.02.2022 13:37
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    • 03.02.2022 13:42
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    3 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler var? ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 bugün TV’de neler var?

    Televizyonda yayınlanan dizileri, programları yakından takip eden izleyeciler hangi kanalda hangi yayınların olduğunu araştırmaya başladı. ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 kanallarında haftanın dördüncü gününde hangi program ve dizilerin yer aldığı özellikle akşam kuşağında nelerin yer aldığını merak edenler ve izlemek isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 3 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler var? İşte bugünün TV yayın akışı…

    takvim.com.tr
    3 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler var?

    3 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler var? ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 bugün TV'de neler var? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 gibi kanalların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler, hangi programlar, dizilerin yer aldığı merak konusu oldu. İşte bugünün televizyon yayın akışı...

    3 ŞUBAT PERŞEMEBE TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kaderimin Oyunu
    18:30 Star Haber
    20:00 Kolonya Cumhuriyeti
    22:30 Kolonya Cumhuriyeti

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık
        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:15 Survivor All Star
        13:30 Survivor Panorama
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        19:15 Survivor All Star
        20:00 Recep İvedik 5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Sihirli Annem
        09:00 Neler Oluyor Hayatta?
        11:00 Yaprak Dökümü
        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Arka Sokaklar
        18:45 Kanal D Ana Haber
        20:00 Camdaki Kız
        22:30 Regaib Kandili Özel
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        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Televizyon 3 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler var? ATV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, TV8 bugün TV’de neler var?
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