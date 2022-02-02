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    • Televizyon
    • 03.02.2022 01:34
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    • 03.02.2022 01:39
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    Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Asiye alevler içinde kaldı!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Romantik sahnelerle başlayan fragmanın ilerleyen saniyelerinde Asiye’nin yanan mekanın tuvaletinde mahsur kaldığı görüldü. Yürekleri ağza getiren fragmana “Asiye yok” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı...

    Asiye alevler içinde kaldı!

    Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Asiye yok" sözleri damga vurdu.

    Yürekleri ağıza getiren fragmanına ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 38. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

    ÖMER VE ASİYE HER YERDE EMEL'İ ARIYORLAR!
    İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır.

    Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer.

        Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler.

        Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.
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        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Asiye alevler içinde kaldı!
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