Kardeşlerim 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Asiye alevler içinde kaldı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Asiye yok" sözleri damga vurdu.
Yürekleri ağıza getiren fragmanına ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 38. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
ÖMER VE ASİYE HER YERDE EMEL'İ ARIYORLAR!
İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır.
Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer.