Zalime merhamet yok! Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı yayınlandı: “Osman sözünü söyledi! Savaşacak”

Osman Bey bu sözlere "Soluduğum nefes bunun içindir! Yüreğim sade bunun için atar! Bir devlet düşüdür beni ayakta tutan!" diye cevap verdi. Aksakkalılar niyetini sorduğunda Osman Bey planını şu sözlerle anlattı: "Madem onlar oyun üzerine oyun eder! Yıkılmaz dediğimiz safları yıkarlar! Kurulması zarardır dediğimiz nizamı kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim! Vezir Alemşah! Uçlarda bir birlik kurdu! Evvel onu dağıtacağım! Tekfur Kosses bir vakittir benden yana! En zayıf halkayı da kendi safıma çekeceğim! İnegöl Tekfuru Aya Nikola! Madem ağabeyim, beyler benden sırt çevirir. Ben de onların karşısına tekfur askerleri ile dikileceğim! Uçları ve dahi bu toprakları, Vezir Alemşah ve Geyhatu'nun hain emellerine bırakmayacağım!"