Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.02.2022 00:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 00:45
    ABONE OL

    Zalime merhamet yok! Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı yayınlandı: “Osman sözünü söyledi! Savaşacak”

    Atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman’ın 80’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Nefes kesen bölümün ardından Kuruluş Osman’ın 81. bölüm fragmanı da yayınlandı. Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Gazi karakterinin kararlı duruşu fragmana damga vururken “Benim töremde zalime merhamet yok” sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı...

    Zalime merhamet yok!

    Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Gazi karakterinin kararlı duruşu fragmana damga vururken "Benim töremde zalime merhamet yok" sözleri dikkat çekti.

    Yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken son bölümde Osman Bey'in Aksakallılar ile buluştuğu sahne de sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

    "BİR DEVLET DÜŞÜDÜR BENİ AYAKTA TUTAN"
    'Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurdu ve Aksakallılarla buluşarak kuracağı devletin müjdesini aldı.

    Turgut Bey ve Kosses'e kendisini Yirce'de beklemeleri talimatını vererek Aksakkalılarla buluşmaya giden Osman Bey, Geyhatu'nun dönüşünün gerçek sebebini öğrendi. Aksakallılar, "Argun Han'a isyan hazırlığındadır! Toprakların cümlesini ele geçirip dev bir ordu kurma niyetindedir! Tekfurlar, Türkmen Beyleri… Hepsini yanına çekecek! Vezir Alemşah da onunla bir iş tutar! Selçuklu'yu da hükmü altına almak isterler! Böylece bu dev ordu, gittikçe devleşecektir! Tabii sen, buna mani olup evvelinde devletleşmezsen!" diyerek Osman Bey'i uyardı.

        Osman Bey bu sözlere "Soluduğum nefes bunun içindir! Yüreğim sade bunun için atar! Bir devlet düşüdür beni ayakta tutan!" diye cevap verdi. Aksakkalılar niyetini sorduğunda Osman Bey planını şu sözlerle anlattı: "Madem onlar oyun üzerine oyun eder! Yıkılmaz dediğimiz safları yıkarlar! Kurulması zarardır dediğimiz nizamı kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim! Vezir Alemşah! Uçlarda bir birlik kurdu! Evvel onu dağıtacağım! Tekfur Kosses bir vakittir benden yana! En zayıf halkayı da kendi safıma çekeceğim! İnegöl Tekfuru Aya Nikola! Madem ağabeyim, beyler benden sırt çevirir. Ben de onların karşısına tekfur askerleri ile dikileceğim! Uçları ve dahi bu toprakları, Vezir Alemşah ve Geyhatu'nun hain emellerine bırakmayacağım!"

        Aksakallılar, isyan eden Türkmenlere karşı Argun Han'ın 20 bin kişilik bir orduyu Geyhatu'nun emrine gönderdiğini söylerken, "Elini çabuk tut Osman Bey! Bir bela bitmeden, diğer kapıdadır! Türk'ün kaderi, senin ellerinde!" dedikten sonra sordu: "Şüphemiz yoktur amma? İşitmek isteriz? Yol nereyedir Osman Bey?"

        Osman Bey: "Kızıl Elma'yadır! Hiçbir güç, hiçbir zorluk bizi bu yoldan saptırmaz! Biz bu yolu yalnız yürümeyiz! Obamızda yoksak da, obamız her daim keskin pusat gibi işler! Tavında dövülür! Selametle!"
            Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
            Haberler Televizyon Zalime merhamet yok! Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı yayınlandı: “Osman sözünü söyledi! Savaşacak”
                SON DAKİKA