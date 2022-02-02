Zalime merhamet yok! Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı yayınlandı: “Osman sözünü söyledi! Savaşacak”

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Gazi karakterinin kararlı duruşu fragmana damga vururken "Benim töremde zalime merhamet yok" sözleri dikkat çekti.
Yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken son bölümde Osman Bey'in Aksakallılar ile buluştuğu sahne de sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
"BİR DEVLET DÜŞÜDÜR BENİ AYAKTA TUTAN"
'Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurdu ve Aksakallılarla buluşarak kuracağı devletin müjdesini aldı.
Turgut Bey ve Kosses'e kendisini Yirce'de beklemeleri talimatını vererek Aksakkalılarla buluşmaya giden Osman Bey, Geyhatu'nun dönüşünün gerçek sebebini öğrendi. Aksakallılar, "Argun Han'a isyan hazırlığındadır! Toprakların cümlesini ele geçirip dev bir ordu kurma niyetindedir! Tekfurlar, Türkmen Beyleri… Hepsini yanına çekecek! Vezir Alemşah da onunla bir iş tutar! Selçuklu'yu da hükmü altına almak isterler! Böylece bu dev ordu, gittikçe devleşecektir! Tabii sen, buna mani olup evvelinde devletleşmezsen!" diyerek Osman Bey'i uyardı.