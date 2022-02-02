Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Ölümle pençeleşen Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’a seslendi!

Malhun Hatun ve Bala Hatun bu sözler üzerine gözyaşlarına hakim olamazken, Selcan Ana "Anasız ne var ki şu kainatta? Devlet anasız olsun! Ne mutlu ki Osman'ımın kuracağı devlet sizin gibi iki yiğit ananın elinde kundaklanacak. Şükür rabbime…" diyerek sözlerini bitirdi.