Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Ölümle pençeleşen Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’a seslendi!

'Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'in kararı ile Kayı obasından sürülen Selcan Ana, kafilenin uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Selcan Ana hatunlar tarafından Şeyh Edebalı'nın dergahında tedavi altına alındı.
Yarası hayli ağır olan ve ölümle pençeleşen Selcan Ana, Malhun ve Bala hatunlara "Osman'ım! Ona deyin anası ondan razıdır! Osman'ımın düşlerini süsleyen o devlet yolunda… Daim bir olun! Ben göremedim ama siz o günleri göreceksiniz inşallah" dedi.
Büyük hüzün yaşayan hatunlar Selcan Ana'nın bu sözlerine "Birlikte göreceğiz" diye cevap verirken, "Bana kısmet değilmiş kızım! Beyliğini gördüm… Devletini görmek nasibimde yokmuş! Osman'ım o görklü devlet düşünü görür… Görür ya… Bilin ki evlatlarınız da Osman'ımın gördüğü düşün tabiri olacaklar. Evlatlarınıza bunu belletmek de sizin, anaların görevidir.