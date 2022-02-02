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    • 02.02.2022 23:00
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    • 02.02.2022 23:06
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    Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Ölümle pençeleşen Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’a seslendi!

    ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 80’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Milyonları ekran başına kilitleyen son bölüme Selcan Ana’nın Bala Hatun ile Malhun Hatun’a seslendiği ve Vezir Alemşah’ın toy kurup Gündüz’ü Kayı Beyi seçtirdiği sahneler damga vurdu. İşte o sahneler...

    Ölümle pençeleşen Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’a seslendi!

    'Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'in kararı ile Kayı obasından sürülen Selcan Ana, kafilenin uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Selcan Ana hatunlar tarafından Şeyh Edebalı'nın dergahında tedavi altına alındı.

    Yarası hayli ağır olan ve ölümle pençeleşen Selcan Ana, Malhun ve Bala hatunlara "Osman'ım! Ona deyin anası ondan razıdır! Osman'ımın düşlerini süsleyen o devlet yolunda… Daim bir olun! Ben göremedim ama siz o günleri göreceksiniz inşallah" dedi.

    Büyük hüzün yaşayan hatunlar Selcan Ana'nın bu sözlerine "Birlikte göreceğiz" diye cevap verirken, "Bana kısmet değilmiş kızım! Beyliğini gördüm… Devletini görmek nasibimde yokmuş! Osman'ım o görklü devlet düşünü görür… Görür ya… Bilin ki evlatlarınız da Osman'ımın gördüğü düşün tabiri olacaklar. Evlatlarınıza bunu belletmek de sizin, anaların görevidir.

        Ana otağın terbiye edenidir. Yetiştirenidir. Otağdan oba obadan devlet yetişir. Osman'ımın kuracağı devlet sizin merhametle asalet dolu ellerinizden yeşerecektir. Orhan'ım da gardaşı da görklü bir ağacın en kavi dalları olacaklar. Evlatlarınızı devletlendirip, gölgenizde serinletecek olan sizlersiniz!"

        Malhun Hatun ve Bala Hatun bu sözler üzerine gözyaşlarına hakim olamazken, Selcan Ana "Anasız ne var ki şu kainatta? Devlet anasız olsun! Ne mutlu ki Osman'ımın kuracağı devlet sizin gibi iki yiğit ananın elinde kundaklanacak. Şükür rabbime…" diyerek sözlerini bitirdi.

        VEZİR ALEMŞAH, TOY KURUP GÜNDÜZ'Ü KAYI BEYİ SEÇTİRDİ!
        Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası postuna oturan Gündüz'ün beyliği Vezir Alemşah'ın düzenlediği toyda Türkmen beyleri tarafından onaylandı.

            Kayı Obası'nda kurulan toya Gündüz Bey'in "Kayı obası beyliğine talibim" sözleri ile açıldı. Vezir Alemşah'ın "Kayı Beyliğine de böyle yiğit bir bey yakışır! Hayde beyler Reyini Gündüz Bey'den yana kullananlar elini kaldırsın" teşvikine rağmen beyler lehte oy vermekte tereddüt etti.

            Bunun üzerine Vezir Alemşah "Demek öyle! Demek boş postu Gündüz Bey'e tercih edersiniz! Demek başsızlığı Gündüz Bey'den yeğ tutarsınız! Âlâ! O vakit! Gündüz Bey'in fethinden de pay almazsınız! Fetih yapan beyden mahrum kalırsınız!" diyerek beyleri tehdit etti. Gündüz Bey ise "Kafirin mülkü! Harmankaya Kalesi! Vezir Alemşah yardımıyla Kayı'nın mülküdür!" diyerek müjdeyi verdi.

            Vezir Alemşah "Yanlış! Harmankaya gayrı senin mülkündür! Kayı'nın Bey'i olur isen… Kayı'nın da mülkü olur! O vakit Beyler de paylarını alırlar! Harmankaya'nın pazarlarında mallarını satar, topraklarında hayvanlarını otlatır, nice imkan kapısını obalarına açıp, ihya olurlar!" diyerek oylamanın tekrarlanmasını istedi.

                Bu sözler üzerine fikir değiştiren beylerin çoğunluğu Gündüz Bey'i destekledi. Vezir Alemşah, "Gayrı beylik postu senindir Gündüz Bey! Beyliğin cümle Kayı'ya hayırlı ola! Ulu Bey Ertuğrul Gazi'nin postu senin hakkındır. Bir asinin değil!" diyerek yeni Kayı beyini tebrik etti.

                Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 80'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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                Haberler Televizyon Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Ölümle pençeleşen Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun’a seslendi!
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