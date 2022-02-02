Yalnız Kurt 2. bölüm ön izleme yayınlandı: “Kader insanı kovalamaz, önünde gider”

Geçen hafta ekran yolculuğuna başlayan Yalnız Kurt'un 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Altay'ın 'koca kurt' dediği Kumandan'ın "Kader insanı kovalamaz, önünde gider" ön izlemeye damga vurdu.

YALNIZ KURT İLK BÖLÜMÜYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" tüm kategorilerde Cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu. Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" yayınlanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yerini aldı. #YalnızKurt etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu.