Yalnız Kurt 2. bölüm ön izleme yayınlandı: “Kader insanı kovalamaz, önünde gider”

Geçen hafta ekran yolculuğuna başlayan Yalnız Kurt'un 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Altay'ın 'koca kurt' dediği Kumandan'ın "Kader insanı kovalamaz, önünde gider" ön izlemeye damga vurdu.
YALNIZ KURT İLK BÖLÜMÜYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ
atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" tüm kategorilerde Cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu. Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" yayınlanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yerini aldı. #YalnızKurt etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu.
YALNIZ KURT İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU
Davut Bahadır! Herkesin dilinde Kumandan, Altay'ın dilinde ise İhtiyar! Başlar anlatmaya Salur Kazan'ın hikayesini… Salur Kazan ki yedi başlı ejderhanın hakkından gelmiştir.
Yıl 2002
Yavuz Yıldırım'la oğlu Yiğit ormanda yalnız kurtla karşılaştı. Eve döndükleri anda bir ihanet sonucu annesi babası öldürülen Yiğit, bir uçurumdan aşağı atıldı. Ancak yalnız kurt onu sürükleyerek, Davut Bahadır'a getirdi. Davut, Küçük Yiğit'i sağaltı, adını Altay Kurtoğlu olarak değiştirdi ve sokaklara saldı. Zaman içinde Yiğit, Altay Kurtoğlu adında kuvvetli bir sokak dövüşçüsü olarak nam saldı.