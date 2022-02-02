Her hafta çarşamba günlerine damgasını vuran Kuruluş Osman'da bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında Vezir Alemşah'ın Osman Bey tarafından köşeye sıkıştırıldığı görülmüştü. Peki, Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihte var mı? Vezir Alemşah nerede ve nasıl öldü? İşte detaylar...