Her hafta çarşamba günlerine damgasını vuran Kuruluş Osman'da bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında Vezir Alemşah'ın Osman Bey tarafından köşeye sıkıştırıldığı görülmüştü. Peki, Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihte var mı? Vezir Alemşah nerede ve nasıl öldü? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN VEZİR ALEMŞAH KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Tarihte böyle bir karakterin olduğuna dair bir bilgi kaynaklarda yer almıyor. Bu sezon kadroya Vezir Alemşah karakteriyle katılan Taner Turan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu hafta yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.
Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar.