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    • Televizyon
    • 02.02.2022 16:23
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    • 02.02.2022 16:23
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    Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihte var mı? Vezir Alemşah nerede ve nasıl öldü?

    Geçen hafta bomba bir bölümle ekranlarda olan Kuruluş Osman bu akşam 80. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'da geçen hafta Selcan Hatun'un yaralanması şok etkisi yaratmıştı. Öte yandan Osman Bey'i zor durumda bırakan Vezir Alemşah ile hesaplaşma vakti de geliyor. Osman Bey, Alemşah'ı tek kılıç darbesiyle yaralıyor. Peki, Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihte var mı? Vezir Alemşah nerede ve nasıl öldü? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir?

    Her hafta çarşamba günlerine damgasını vuran Kuruluş Osman'da bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında Vezir Alemşah'ın Osman Bey tarafından köşeye sıkıştırıldığı görülmüştü. Peki, Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihte var mı? Vezir Alemşah nerede ve nasıl öldü? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN VEZİR ALEMŞAH KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

    Tarihte böyle bir karakterin olduğuna dair bir bilgi kaynaklarda yer almıyor. Bu sezon kadroya Vezir Alemşah karakteriyle katılan Taner Turan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu hafta yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

    Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar.

        Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?
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