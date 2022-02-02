Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Harmankaya Kalesi ile ilgili gelişmeler yaşanacak. Bu nedenle dizi tarihte de önemli bir yere sahip olan bu kale hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Harmankaya Kalesi nerede, hangi ilde? Kuruluş Osman'da adı geçen Harmankaya Kalesi'ni kim fethetti? İşte bilgiler...
HARMANKAYA KALESİ NEREDE, HANGİ İLDE?
Kuruluş Osman'daki Harmankaya Kalesi, şu andan Harmankaya Kanyonu adı ile ziyaret ediliyor. Harmankaya Kanyonu ise, Bilecik sınırları içerisinde yer alıyor.
Harmankaya Kanyonu, Tabiat Parkı olarak kullanılan oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Kanyon, Marmara Bölgesinde yer almaktadır bununla beraber Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer almaktadır. 2013 yılından beri tabiat parkı olarak kullanılır.