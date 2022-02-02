Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Harmankaya Kalesi ile ilgili gelişmeler yaşanacak. Bu nedenle dizi tarihte de önemli bir yere sahip olan bu kale hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Harmankaya Kalesi nerede, hangi ilde? Kuruluş Osman'da adı geçen Harmankaya Kalesi'ni kim fethetti? İşte bilgiler...