Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü, diziden çıktı mı? Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın diziden ayrıldı mı?

Bu akşam 80. bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak olan Kuruluş Osman'da geçen hafta Selcan Hatun'un yaralanması şok etkisi yaratmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise ölüm döşeğinde olduğu görülünce akıllara Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü, diziden çıktı mı sorusu geldi. Peki, Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN ÖLDÜ MÜ?
3 sezondur Didem Balçın'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Selcan karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bu hafta yayınlanacak bölümde belli olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.
Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar.