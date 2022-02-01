Akkız tuzağa düştü! Destan 10. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Ölsem de Çift Başlı Kurt’tan başkasına boyun eğmem”

Destan'ın merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Ölsem de Çift Başlı Kurt'tan başkasına boyun eğmem" sözleri damga vurdu.
Öte yandan son bölümde yer alan Akkız ile Batuga'nın duygusal konuşması sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte detaylar...
AKKIZ VE BATUGA'NIN DUYGUSAL KONUŞMASI 'DESTAN'A DAMGA VURDU!
'Destan'ın dokuzuncu bölümünde, tahtına dönen Alpagu Han, yokluğunda yapılanların hesabını sorarken Akkız'ı da saraydan kovdu. Babasının Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenince onu öldürmesinden korkan Batuga, Akkız'ı korumak üzere kendini ele verecekken Alpagu'nun son anda fikir değiştirmesi ile sırrını koruyabildi.
Batuga'nın bu hamlesi Akkız'ı çok kızdırdı. Saraydan ayrılmaya hazırlanan Akkız, "Sen nasıl taht odasında kendini ortaya atarsın" diyerek Batuga'dan hesap sordu: "Ya baban dönüp seni görseydi? Ya akıllı olduğunu anlasaydı! Sırf bu ortaya çıkmasın diye Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmedin mi sen?"