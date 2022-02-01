Akkız tuzağa düştü! Destan 10. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Ölsem de Çift Başlı Kurt’tan başkasına boyun eğmem”

Bunun üzerine Batuga "Senin canını alacak sandım" diyerek kendini savundu. Akkız "Ne yapacaktın? Kılıcın önüne mi atlayacaktın" deyince Batuga "Atlardım! En korktuğum şey olmuş, senin Pençe olduğun ortaya çıkmış, ben aklımın derdine mi düşecektim" yanıtını verdi. Akkız "Düşeceksin! Pençe olan benim, sen Çift Başlı Kurt'sun! Türk yurdunun bana değil sana ihtiya var" dedi. Batuga'nın "Benim de sana ihtiyacım var" sözleri ise Akkız'ı yüreğinden yaraladı.