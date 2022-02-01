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    • Televizyon
    • 01.02.2022 23:38
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    • 01.02.2022 23:38
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    Züleyha resti çekti! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Çukurova’da eşkıyadan ağa olmaz ayağını denk al”

    Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanına Züleyha’nın sözleri damga vurdu. Haşmet Çolak’a rest çeken Züleyha, “Çukurova’da eşkıyadan ağa olmaz ayağını denk al” ifadelerini kullandı. İşte atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanı...

    Züleyha resti çekti!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Haşmet Çolak'a rest çeken Züleyha'nın "Çukurova'da eşkıyadan ağa olmaz ayağını denk al" sözleri damga vurdu.

    ÇUKUROVA'DA BÜYÜK HÜZÜN
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 121'inci bölümüyle ekrana geldi.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 121'inci bölümü #YeniBaşlangıçlar etiketiyle gündem oldu.

    Çukurova Saniye ve Gülten'in ölümüyle sarsıldı. Özhan ve Çolak'ın çarpıp kaçtığı Saniye ve Gülten yaşamını kaybederken, ani ölümleri herkesi bir parça eksik bıraktı. Yamanlar Konağı'na yıllarca emeği geçen Saniye ve Gülten'in cenazesinde Çukurova halkı büyük hüzün yaşadı. Hem bebeğini hem eşi Gülten'i kaybeden Çetin'e en büyük destek yine can dostu Fikret'ten geldi. Çetin ve Fikret beraber cenazeyi omuzlarken, hem kardeşini hem eşini kaybeden ve Saniye ile birlikte yeni bir yaşam kurma hayalleri yarım kalan Gaffur, acısını bağrına basıp kızı Üzüm için ayakta durdu.

        ZÜLEYHA, HAKAN'I KENDİSİNDEN UZAKLAŞTIRDI
        Evleneceği adam konusunda şüpheye düşen Züleyha, Hakan'dan ayrıldı. Hakan, Züleyha'nın neden vazgeçtiğini anlamak için hem Lütfiye'yi hem Fikret'i sorguya çekerken, Züleyha çeşitli bahanelerle Hakan'ı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

        HAKAN VE FİKRET, ÇOLAK'A KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI
        Huğlara giden Çolaklar arazinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek derhal boşaltılmasını istedi. Ayaklanan halk, olayı Hakan ve Fikret'e anlatınca ikisi zor durumdaki köylüleri korumak için güç birliği yaptı. Çolakların mekanını basan Hakan ve Fikret, Haşmet'in gözünü korkuttu.

        FİKRET, AMCASINI ABDÜLKADİR'İN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ
        Şermin ve Betül, Abdülkadir'in satın aldığı küçük konağa döndü. Lütfiye hesap sormaya kalkınca Abdülkadir, Lütfiye'yi tehdit etti. Korkuya kapılan Lütfiye, olanları Züleyha'ya anlatırken Fikret konuşulanlara kulak misafiri oldu. Amcası Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret, silahını alıp Abdülkadir'den hesap sormak için küçük konağa gitti.
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        Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
        Haberler Televizyon Züleyha resti çekti! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Çukurova’da eşkıyadan ağa olmaz ayağını denk al”
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