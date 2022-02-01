Destan’da heyecan dorukta! Alpagu Han gerçek suikastçının kim olduğunu öğrendi! Akkız Gök Saray’dan kovuldu

Akkız büyük şok yaşarken, Alpagu Han "Beni iki okla vurmadın mı" dedi ve devam etti: "Hep sordum, bulamadım! Nerede bu pençe? Balamir sahte pençe ordusu kurdu ama gerçeği nerede? Kırçiçek bile pençe oldu ama gerçeği niye yok? Niye sesi çıkmadı niye eskisi gibi kervanlarımı çapullamadı, niye ortaya çıkmadı? Pençe ortaya çıkmadı çünkü Gök Saray'da köleydi…"