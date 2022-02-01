Destan’da heyecan dorukta! Alpagu Han gerçek suikastçının kim olduğunu öğrendi! Akkız Gök Saray’dan kovuldu

Alpagu Han'ın hayatını kurtaran ve tahtını geri almasını sağlayan Akkız, Gök Saray'daki konumunu sağlamlaştırdığını düşünürken büyük bir sürprizle karşılaştı.
Bir süredir Akkız'ı yakından takip eden Alpagu Han, "Tahtımı sayende geri aldım. Kağan olup yazgımı göğüslemeden sana sormak istedim. Beni bağışlayacak mısın? Bir kağanın yapması gerekeni yaptım o gün. Ama bir kız çocuğu babasını yitirdi" diyerek babasını öldürdüğü Akkız'dan af diledi.
Akkız ise "Ben kendimi bile bağışlayamam. Sizi nasıl bağışlayayım" deyince şaşıran Alpagu Han, "Niye bağışlamazsın kendini" diye sordu. Bir süre tereddüt eden Akkız, "Babamın öcünü alamadığım için" deyince Alpagu Han, "Almadın mı?" diye manidar bir soru sordu.