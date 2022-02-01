Yeni bölüm bomba gibi geliyor! Yalnız Kurt 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Paşaya suikast yapacaklar”

İlk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Türkiye'nin Golyat karşısındaki son şansı olabilir" ve "Paşaya suikast yapacaklar" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT İLK BÖLÜMÜYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ
atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" tüm kategorilerde Cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.
Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" yayınlanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medyada Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yerini aldı. #YalnızKurt etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre 1.sıradaki yerini korudu.
DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Davut Bahadır! Herkesin dilinde Kumandan, Altay'ın dilinde ise İhtiyar! Başlar anlatmaya Salur Kazan'ın hikayesini… Salur Kazan ki yedi başlı ejderhanın hakkından gelmiştir.