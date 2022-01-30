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    • Televizyon
    • 30.01.2022 20:44
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    • 30.01.2022 20:44
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    Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıçlar çekildi nefesler tutuldu

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 80. bmlüm fragmanı yayınlandı. 80. bölüm fragmanında kılıçlar çekiliyor nefesler tutuluyor. İşte Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı...

    Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı izle

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 79. bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına kilitleyerek en çok izlenen dizi olma ünvanını elinde tuttu.

    Kuruluş Osman'ın ilk fragmanında gözünü karartan Osman Bey'in "Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim" sözleri dikkat çekerken Selcan Hatun'un yer aldığı sahne izleyiciyi endişelendirmişti.

    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 79'uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın etkisi altındaki Gündüz Bey, Malhun, Bala ve Selcan hatunların obadan sürgün edilmesine ve beylik toyu kurulmasına karar verince büyük tepki aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıçlar çekildi nefesler tutuldu
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