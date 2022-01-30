Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıçlar çekildi nefesler tutuldu

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 79. bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına kilitleyerek en çok izlenen dizi olma ünvanını elinde tuttu.
Kuruluş Osman'ın ilk fragmanında gözünü karartan Osman Bey'in "Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim" sözleri dikkat çekerken Selcan Hatun'un yer aldığı sahne izleyiciyi endişelendirmişti.
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 79'uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın etkisi altındaki Gündüz Bey, Malhun, Bala ve Selcan hatunların obadan sürgün edilmesine ve beylik toyu kurulmasına karar verince büyük tepki aldı.