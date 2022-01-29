Fikret tetiği çekti! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ya konuşursun, ya ölürsün!”

Yamanlar Konağı'na yıllarca emeği geçen Saniye ve Gülten'in cenazesinde Çukurova halkı büyük hüzün yaşadı. Hem bebeğini hem eşi Gülten'i kaybeden Çetin'e en büyük destek yine can dostu Fikret'ten geldi. Çetin ve Fikret beraber cenazeyi omuzlarken, hem kardeşini hem eşini kaybeden ve Saniye ile birlikte yeni bir yaşam kurma hayalleri yarım kalan Gaffur, acısını bağrına basıp kızı Üzüm için ayakta durdu.