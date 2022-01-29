Fikret tetiği çekti! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ya konuşursun, ya ölürsün!”

Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Furkan Palalı'nın canlandırdığı Fikret karakteri damga vurdu.
ÇUKUROVA'DA BÜYÜK HÜZÜN
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 121'inci bölümüyle ekrana geldi.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 121'inci bölümü #YeniBaşlangıçlar etiketiyle gündem oldu.
Çukurova Saniye ve Gülten'in ölümüyle sarsıldı. Özhan ve Çolak'ın çarpıp kaçtığı Saniye ve Gülten yaşamını kaybederken, ani ölümleri herkesi bir parça eksik bıraktı.