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    • Televizyon
    • 30.01.2022 01:09
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    • 30.01.2022 01:09
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    Fikret tetiği çekti! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ya konuşursun, ya ölürsün!”

    Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Furkan Palalı’nın canlandırdığı Fikret karakteri damga vurdu. Amcası Fekeli’yi Abdülkadir’in öldürdüğünü öğrenen Fikret, söz fragmanda yürekleri ağızlara getirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı...

    “Ya konuşursun, ya ölürsün!”

    Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Furkan Palalı'nın canlandırdığı Fikret karakteri damga vurdu.

    ÇUKUROVA'DA BÜYÜK HÜZÜN
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 121'inci bölümüyle ekrana geldi.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 121'inci bölümü #YeniBaşlangıçlar etiketiyle gündem oldu.

    Çukurova Saniye ve Gülten'in ölümüyle sarsıldı. Özhan ve Çolak'ın çarpıp kaçtığı Saniye ve Gülten yaşamını kaybederken, ani ölümleri herkesi bir parça eksik bıraktı.

        Yamanlar Konağı'na yıllarca emeği geçen Saniye ve Gülten'in cenazesinde Çukurova halkı büyük hüzün yaşadı. Hem bebeğini hem eşi Gülten'i kaybeden Çetin'e en büyük destek yine can dostu Fikret'ten geldi. Çetin ve Fikret beraber cenazeyi omuzlarken, hem kardeşini hem eşini kaybeden ve Saniye ile birlikte yeni bir yaşam kurma hayalleri yarım kalan Gaffur, acısını bağrına basıp kızı Üzüm için ayakta durdu.

        ZÜLEYHA, HAKAN'I KENDİSİNDEN UZAKLAŞTIRDI
        Evleneceği adam konusunda şüpheye düşen Züleyha, Hakan'dan ayrıldı. Hakan, Züleyha'nın neden vazgeçtiğini anlamak için hem Lütfiye'yi hem Fikret'i sorguya çekerken, Züleyha çeşitli bahanelerle Hakan'ı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

        HAKAN VE FİKRET, ÇOLAK'A KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI
        Huğlara giden Çolaklar arazinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek derhal boşaltılmasını istedi. Ayaklanan halk, olayı Hakan ve Fikret'e anlatınca ikisi zor durumdaki köylüleri korumak için güç birliği yaptı. Çolakların mekanını basan Hakan ve Fikret, Haşmet'in gözünü korkuttu.

            FİKRET, AMCASINI ABDÜLKADİR'İN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ
            Şermin ve Betül, Abdülkadir'in satın aldığı küçük konağa döndü. Lütfiye hesap sormaya kalkınca Abdülkadir, Lütfiye'yi tehdit etti. Korkuya kapılan Lütfiye, olanları Züleyha'ya anlatırken Fikret konuşulanlara kulak misafiri oldu. Amcası Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret, silahını alıp Abdülkadir'den hesap sormak için küçük konağa gitti.
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            Haberler Televizyon Fikret tetiği çekti! Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ya konuşursun, ya ölürsün!”
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