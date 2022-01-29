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    • Televizyon
    • 30.01.2022 00:29
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    • 30.01.2022 00:29
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    Doruk resti çekti Kaan köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: O videoyu izlemeden hiç bir yere gitmeyeceğim!

    Doruk resti çekti Kaan köşeye sıkıştı! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 37’nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından yeni fragmanda yayınlandı. Söz konusu fragmanda Kaan’ın odasına girdiği görülen Doruk’un “O videoyu izlemeden hiç bir yere gitmeyeceğim!” şeklindeki sözleri heyecanı arttırdı. İşte Kardeşlerim’in heyecanı doruklara çıkaran 38. bölüm fragmanı...

    Doruk resti çekti! Kaan köşeye sıkıştı!

    Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Kaan'ın odasına giren Doruk'un "O videoyu izlemeden hiç bir yere gitmeyeceğim!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 37. BÖLÜM ÖZETİ
    İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır.

    Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer.

    Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler.

        Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise tüm ailesini şoka uğratır.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nilsu Yılmaz (Cemile).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Doruk resti çekti Kaan köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: O videoyu izlemeden hiç bir yere gitmeyeceğim!
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