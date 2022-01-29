Doruk resti çekti Kaan köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: O videoyu izlemeden hiç bir yere gitmeyeceğim!

Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Kaan'ın odasına giren Doruk'un "O videoyu izlemeden hiç bir yere gitmeyeceğim!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
KARDEŞLERİM 37. BÖLÜM ÖZETİ
İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır.
Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer.
Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler.