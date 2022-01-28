Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.01.2022 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 19:27
    ABONE OL

    Yalnız Kurt Viking kim? Kürşat Alnıaçık kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kürşat Alnıaçık kimdir?

    Kürşat Alnıaçık kimdir? Yalnız Kurt Viking kim? Kürşat Alnıaçık kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Yalnız Kurt dizisinde en dikkat çeken karakterler arasında Yalnız Kurt Viking rolü ile Kürşat Alnıaçık yer alıyor ve hayatına dair tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Kürşat Alnıaçık kimdir?

    ATV'de bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi için nefesler tutuldu. Yalnız Kurt daha başlamadan konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekti ve yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Kürşat Alnıaçık kimdir? Yalnız Kurt Viking kim? En dikkat çeken isimler arasında yer alan ve canlandıracağı rolü ile nasıl bir performans sergileyeceği merak edilmeye başlandı. Kürşat Alnıaçık kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Yalnız Kurt'un Viking'i Kürşat Alnıaçık hakkında merak edilenler…

    YALNIZ KURT VİKİNG KİMDİR?

    Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…

    KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Kürşat Alnıaçık 7 Aralık 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatrocu profesör Raik Alnıaçık'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

    1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.

        1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektededir. Bursa'daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi'nde herkese modern dans dersleri verdi. Dokuz yıl boyunca Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı.1998-2002 yılları arası yayınlanan Deli Yürek dizisindeki canlandırdığı Savaş Doğan karakteri ile geniş çevrelerce tanındı. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun çelişkileri
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt Viking kim? Kürşat Alnıaçık kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kürşat Alnıaçık kimdir?
            SON DAKİKA