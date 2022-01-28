Yalnız Kurt Viking kim? Kürşat Alnıaçık kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Kürşat Alnıaçık kimdir?

KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kürşat Alnıaçık 7 Aralık 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatrocu profesör Raik Alnıaçık'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.