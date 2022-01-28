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    • 28.01.2022 19:24
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    • 28.01.2022 19:25
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    Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Polat Bilgin kimdir?

    Polat Bilgin kimdir? Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi heyecanla beklenirken oyuncuların hayatları hakkında bilgiler de merak edilmeye başlandı. Yalnız Kurt'un Nizam'ı Polat Bilgin ile ilgili bilgiler...

    takvim.com.tr
    Polat Bilgin kimdir? Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

    ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam ekran macerasına başlayacak ve daha başlamadan hem konusu hem de oyuncuları ile ilgili araştırmalar hızlandı. En dikkat çeken isimler Yalnız Kurt Nizam karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Polat Bilgin yer alıyor ve hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte hakkında detaylar…

    YALNIZ KURT NİZAM KİMDİR?

    Adın Nizamettin Köz. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam okuyabilmem için beni bir cemaatin yurduna yerleştirdi. Karnım doydu, sevildim, takdir edildim. Artık onlarındım. "Okuyacaksın" dediler, okudum. "İstihbaratçı olacaksın" sen dediler; oldum. "Vur" dediler "vurdum", "dur" dediler, durdum. Sonunda örgütün, askeri operasyonlardan sorumlu altı numarası oldum.

    POLAT BİLGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    28 Haziran 1976'da Samsun'da dünyaya gelen Polat Bilgin, mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı. Devlet Konservatuvarı ve Besyo'da tiyatro dersleri vermeye başladı. Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlikte yaptı. 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti ve ilk televizyon projesi olan Affedilmeyen 'de başrol oynamaya başladı.

        Dizi 5. bölüm sonunda veda etti. Hemen ardından Gaziantep'te çekilen Karayılan dizisinden Margos karakterini canlandırmaya başladı. 2008 yılında Özge Özberk ile başrolünü paylaştığı Yol Arkadaşım dizisinde Suat karakterini canlandırdı. Bu dizi 41 bölümle oyuncunun en uzun soluklu projesi oldu. Yol Arkadaşım'dan sonra Bursa'da Koleksiyoncu isimli tiyatro oyununda rol almaya başladı. Askere gitmeden önceki son projesi ise Saffet rolüyle Kalp Ağrısı oldu. Askerliği sonrası Karakol adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2011'de Molla Kabız rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.
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