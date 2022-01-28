Polat Bilgin kimdir? Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam ekran macerasına başlayacak ve daha başlamadan hem konusu hem de oyuncuları ile ilgili araştırmalar hızlandı. En dikkat çeken isimler Yalnız Kurt Nizam karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Polat Bilgin yer alıyor ve hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. Peki Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte hakkında detaylar…