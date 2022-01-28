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    • Televizyon
    • 28.01.2022 19:31
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    • 28.01.2022 19:31
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    Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne?

    atv ekranlarında bu akşam herkesin merakla beklediği bir dizi başlıyor. Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın imzasıyla Yalnız Kurt 1. bölümüyle ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin karakterleri ve oyuncuları da merak konusu oluyor. Peki, Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne? Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Yalnız Kurt Murat Han kimdir,

    atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisine merhaba diyor. Diziyi heyecanla takip edecek olan seyirciler ise özellikle oyuncu kadrosu ve karakterler hakkında araştırmalara koyuldu. Dizide dikkat çeken oyunculardan birisi de Doğan karakterini canlandıran Murat Han oldu. Peki, Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne? Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylı bilgi...

    MURAT HAN KİMDİR?

    Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır.

    2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.

    YALNIZ KURT DOĞAN KİMDİR?

    Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…

        YALNIZ KURT HAKKINDA

        Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 20.00'de atv'de başlıyor.

        Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        atv ekranlarında Cuma izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne?
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