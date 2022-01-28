Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne?

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisine merhaba diyor. Diziyi heyecanla takip edecek olan seyirciler ise özellikle oyuncu kadrosu ve karakterler hakkında araştırmalara koyuldu. Dizide dikkat çeken oyunculardan birisi de Doğan karakterini canlandıran Murat Han oldu. Peki, Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne? Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylı bilgi...
MURAT HAN KİMDİR?
Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır.
2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.
YALNIZ KURT DOĞAN KİMDİR?
Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…