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    • Televizyon
    • 28.01.2022 18:20
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    • 28.01.2022 18:27
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    Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek hikayeden mi alıntı? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde?

    Bu akşam ATV ekranlarının iddialı yapımlarından olan Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümü izleyici karşısına çıkıyor. Fragmanıyla izleyiciyi kendine çekmeyi başaran Yalnız Kurt dizisi hakkında bazı detaylı bilgiler merak edilmeye başlandı. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisi Türkiye'nin yakın tarihte yaşamış olduğu olayları konu alacak. Öte yandan izleyiciler Yalnız Kurt dizisinin uyarlama mı yoksa gerçek mi olduğu konusunu merak etmeye başladı. Peki, Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek hikayeden mi alıntı? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde?

    ATV ekranlarında yer alan Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akşam yayın hayatına başlayan Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han gibi iddialı oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinde ülkemizde yaşanan olaylara ışık tutuluyor. Peki, Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek hikayeden mi alıntı? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? İşte merak edilenler!

    YALNIZ KURT UYARLAMA MI GERÇEK Mİ?

    Yalnız Kurt dizisi bir uyarlama özelliği taşımıyor. Dizide, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış olayların kurgulanarak izleyiciye aktarılması bekleniyor.

    YALNIZ KURT NEREDE ÇEKİLDİ?

    Dizinin çekim mekanlarının çoğunluğunu İstanbul'un çeşitli semtleri oluşturuyor.

    YALNZI KURT KONUSU NEDİR? 1. BÖLÜM ÖZETİ!

    Yapım : Osman Sınav

    Yönetmen : Çağatay Tosun

    Senaryo : Murat Koca / Ali Alper Erze

    Oyuncular : Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

        1.BÖLÜM:

        ﻿Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

        Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
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        Haberler Televizyon Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek hikayeden mi alıntı? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde?
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