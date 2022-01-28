Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek hikayeden mi alıntı? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde?

Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.