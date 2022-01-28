ATV ekranlarında yer alan Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akşam yayın hayatına başlayan Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han gibi iddialı oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinde ülkemizde yaşanan olaylara ışık tutuluyor. Peki, Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek hikayeden mi alıntı? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? İşte merak edilenler!
YALNIZ KURT UYARLAMA MI GERÇEK Mİ?
Yalnız Kurt dizisi bir uyarlama özelliği taşımıyor. Dizide, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış olayların kurgulanarak izleyiciye aktarılması bekleniyor.
YALNIZ KURT NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizinin çekim mekanlarının çoğunluğunu İstanbul'un çeşitli semtleri oluşturuyor.
YALNZI KURT KONUSU NEDİR? 1. BÖLÜM ÖZETİ!
Yapım : Osman Sınav
Yönetmen : Çağatay Tosun
Senaryo : Murat Koca / Ali Alper Erze
Oyuncular : Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)