Yalnız Kurt Golyat nedir, kimdir? Kur’an’da Golyat’tan nasıl bahsedilir? Davut ve Golyat hikayesi nedir?

GOLYAT NEDİR?

Dizide bir metafor olarak kullanılacağı tahmin edilen Golyat adı pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu.