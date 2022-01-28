ATV ekranlarında yer alan Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akşam yayın hayatına başlayan Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han gibi iddialı oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt'ta geçen Golyat karakteri araştırılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt Golyat nedir, kimdir? Kur'an'da Golyat'tan nasıl bahsedilir? Davut ve Golyat hikayesi nedir? İşte detaylar!
GOLYAT NEDİR?
Dizide bir metafor olarak kullanılacağı tahmin edilen Golyat adı pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.
Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu.
GOLYAT KİMDİR?
Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.
Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).
Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür, zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü," denir.