Bu senin hikayen! Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Ben bunları bulurum kumandan! Hepsini yağlı kazığa oturttururum’

Minyonların günlerdir merakla beklediği Yalnız Kurt, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. yayınlanan 1. bölümle beraber dikkatleri üzerine toplayan ve sosyal medyaya damga vuran dizinin ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanına Altay'ın aldığı "Ben bunları bulurum kumandan! Hepsini yağlı kazığa oturttururum" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT İLK BÖLÜNDE NELER YAŞANDI?
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister!
Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.