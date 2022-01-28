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    • Televizyon
    • 28.01.2022 22:23
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    • 28.01.2022 22:39
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    Bu senin hikayen! Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Ben bunları bulurum kumandan! Hepsini yağlı kazığa oturttururum’

    Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze’nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Yalnız Kurt, ekran yolculuğuna başladı. Milyonları atv ekranlarına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan fragman ise heyecanı arttırdı. Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık gibi isimlerin yer aldığı “Ben bunları bulurum kumandan! Hepsini yağlı kazığa oturttururum” sözleri damga vurdu. İşte 2. bölüm fragmanı...

    Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı yayınlandı

    Minyonların günlerdir merakla beklediği Yalnız Kurt, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. yayınlanan 1. bölümle beraber dikkatleri üzerine toplayan ve sosyal medyaya damga vuran dizinin ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanına Altay'ın aldığı "Ben bunları bulurum kumandan! Hepsini yağlı kazığa oturttururum" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT İLK BÖLÜNDE NELER YAŞANDI?
    Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister!

    Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

        Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

        Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
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        Yalnız Kurt 1. bölüm CANLI izle!
        Haberler Televizyon Bu senin hikayen! Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Ben bunları bulurum kumandan! Hepsini yağlı kazığa oturttururum’
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