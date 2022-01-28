28 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?

Yemekteyiz'de bugün haftanın finalinde 15 bin TL tutarındaki ödülü hangi yarışmacının kazandığı büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. Zuhal Topal'ın sunumuyla tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programında birinci olan isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. 5 yarışmacı büyük ödüle kavuşmak için tüm hünerlerini mutfakta sergiledi. Peki, 28 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İştekonu hakkında merak edilenler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ocak haftanın birincisi Deniz Bey oluyor.
GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın finalinde 34 puan alan yarışmacı Yeşim Hanım 15.000 TL ödülün sahibi oldu.