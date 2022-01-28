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    • 29.01.2022 00:22
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    28 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın final heyecanıyla ekranlara geldi. Yemekteyiz'de bu hafta da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bugün yapılan puanlama ile haftanın birincisi belli olacak ve 15 bin TL ödüle kavuşacak. 5 yarışmacı da ödülü kazanabilmek için kıran kırana mücadele etti ve tüm marifetlerini mutfakta sergiledi. Akşam saatleriyle birlikte programın sıkı takipçileri, "28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    28 Ocak Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?

    Yemekteyiz'de bugün haftanın finalinde 15 bin TL tutarındaki ödülü hangi yarışmacının kazandığı büyük bir heyecanla araştırılmaya başlandı. Zuhal Topal'ın sunumuyla tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programında birinci olan isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. 5 yarışmacı büyük ödüle kavuşmak için tüm hünerlerini mutfakta sergiledi. Peki, 28 Ocak 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İştekonu hakkında merak edilenler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Ocak haftanın birincisi Deniz Bey oluyor.

    GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın finalinde 34 puan alan yarışmacı Yeşim Hanım 15.000 TL ödülün sahibi oldu.



        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz.

        Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor.

        Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
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        Haberler Televizyon 28 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?
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