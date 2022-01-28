Yalnız Kurt fırtına gibi giriş yaptı! Trend listesini altüst etti: 1. sırada

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Yalnız Kurt saat 20.00'da ilk bölümüyle ekrana geldi.
YALNIZ KURT TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
İlk dakikalarından itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Yalnız Kurt, Twitter gündeminde ilk sıraya yükseldi.
YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.
atv ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.
Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cihan Ünal (Davud)
Hasan Denizyaran (Altay)
Damla Colbay (Esra)
Murat Han (Doğan)
Kürşat Alnıaçık (Viking)
Polat Bilgin (Nizam)
Hilmi Özçelik (Ahmet)
Göktan Oktay Göztepe (Akif)