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    • Televizyon
    • 28.01.2022 21:16
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    • 28.01.2022 21:33
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    Yalnız Kurt fırtına gibi giriş yaptı! Trend listesini altüst etti: 1. sırada

    Son dakika haberleri... atv'nin heyecanla beklenen dizisi Yalnız Kurt saat 20.00'da ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk dakikalarından itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Yalnız Kurt, Twitter gündeminde ilk sıraya yükseldi.

    Yalnız Kurt fırtına gibi giriş yaptı!

    atv'nin heyecanla beklenen dizisi Yalnız Kurt saat 20.00'da ilk bölümüyle ekrana geldi.

    YALNIZ KURT TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
    İlk dakikalarından itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Yalnız Kurt, Twitter gündeminde ilk sıraya yükseldi.

    YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU
    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

    atv ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

    Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

    İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer.

    Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

    YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?
    Cihan Ünal (Davud)
    Hasan Denizyaran (Altay)
    Damla Colbay (Esra)
    Murat Han (Doğan)
    Kürşat Alnıaçık (Viking)
    Polat Bilgin (Nizam)
    Hilmi Özçelik (Ahmet)
    Göktan Oktay Göztepe (Akif)

        Yalnız Kurt dizisindeki başroller oyandıkları karakterleri anlattı;

        CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)
        Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

        HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)
        Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

        DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)
        Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

        Dizi için seçilen yüzü yıpranmamış genç oyuncular, hikayenin inandırıcılığına büyük katkı sağlıyor. Diyeceğim o ki, bu akşam televizyon tarihimizdeki bir milada, bir dönüm noktasına tanıklık etmek için saat 20.00'de Atv ekranları başında olun.
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        Yalnız Kurt 1. bölüm CANLI izle!
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt fırtına gibi giriş yaptı! Trend listesini altüst etti: 1. sırada
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