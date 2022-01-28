Yalnız Kurt Esra Türkmen kim? Damla Colbay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Damla Colbay kimdir?

Yeni başlayan dizileri yakından takip eden izleyiciler ATV'de bu akşam ekrana gelecek olan Yalnız Kurt oyuncularını araştırmaya başladı. Yayınlanan fragmanı ile heyecanı arttıran, konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi daha başlamadan büyük bir ilgi görmeyi başardı. En dikkat çeken oyuncular arasında yer alan Damla Colbay kimdir? Yalnız Kurt Esra Türkmen kim? Damla Colbay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay hakkında merak edilen tüm bilgiler…
YALNIZ KURT ESRA KİM?
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
DAMLA COLBAY KİMDİR?
14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.
2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.