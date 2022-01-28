Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.01.2022 19:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 19:32
    ABONE OL

    Yalnız Kurt Esra Türkmen kim? Damla Colbay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Damla Colbay kimdir?

    Damla Colbay kimdir? Yalnız Kurt Esra Türkmen kim? Damla Colbay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu akşam ATV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Yalnız Kurt dizisinde rol alan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler araştırma konusu oldu. Özellikle Yalnız Kurt'un Esra Türkmen'i Damla Colbay ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Damla Colbay kimdir?

    Yeni başlayan dizileri yakından takip eden izleyiciler ATV'de bu akşam ekrana gelecek olan Yalnız Kurt oyuncularını araştırmaya başladı. Yayınlanan fragmanı ile heyecanı arttıran, konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi daha başlamadan büyük bir ilgi görmeyi başardı. En dikkat çeken oyuncular arasında yer alan Damla Colbay kimdir? Yalnız Kurt Esra Türkmen kim? Damla Colbay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    YALNIZ KURT ESRA KİM?

    Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

    DAMLA COLBAY KİMDİR?

    14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

    2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

        Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

        Son olarak 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılmış olan Damla Colbay, daha önce birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le ilk fotoğrafını paylaşmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun çelişkileri
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt Esra Türkmen kim? Damla Colbay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Damla Colbay kimdir?
            SON DAKİKA