Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu kim? Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ATV'de bu akşam bomba gibi bir dizi başlıyor ve fragmanlarıyla oldukça dikkat çekti. Daha başlamadan büyük bir merakla geri sayım yapan izleyiciler oyuncularla ilgili bilgileri araştırır oldu. Peki Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu kim? En dikkat çeken karakterler arasında yer alan ve Yalnız Kurt dizisinde nasıl bir rol çıkaracağı sabırsızlıkla beklenen Hasan Denizyaran kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran hakkında tüm bilgiler…