Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne?

atv ekranlarında bu akşam herkesin merakla beklediği bir dizi başlıyor. Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın imzasıyla Yalnız Kurt 1. bölümüyle ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin karakterleri ve oyuncuları da merak konusu oluyor. Peki, Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...