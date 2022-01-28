Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne?

atv ekranlarında bu akşam herkesin merakla beklediği bir dizi başlıyor. Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın imzasıyla Yalnız Kurt 1. bölümüyle ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin karakterleri ve oyuncuları da merak konusu oluyor. Peki, Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
YAPRAK MEDİNE KİMDİR?
Yaprak Medine 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yaprak Medineoyuncu olmayı çocukluk hayali olarak tanımlıyor. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol aldı.
YALNIZ KURT MİRA KİMDİR?
Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...