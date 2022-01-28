Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! 40 yaşındaki evli adam kaçan Elif son kararıyla herkesi şoke etti

Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek yardım istedi.
Canlı yayına bağlanan Kadir Akkoyun'un eşi Ümit Hanım olanları şaşkınlıkla dinleyerek "Böyle bir şey mümkün değil. Ben şuan eşimin yanındayım" dedi.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Esra Erol'da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Olaylar karşısında çaresiz kalan Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkartarak her şeyi itiraf etti.