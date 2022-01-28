Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.01.2022 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 19:54
    ABONE OL

    Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! 40 yaşındaki evli adam kaçan Elif son kararıyla herkesi şoke etti

    Anne ve babasıyla Esra Erol'da programına başvuran Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Yıldırım’ın başvurusu üzerine Esra Erol’un ulaştığı Elif dün canlı yayına katıldı ve öfke kontrolünü kaybetti. Esra Erol ise genç kıza hayat dersi verdi. O anlar Türkiye’nin gündemine otururken Elif’in bugünkü sözleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Elif son kararıyla herkesi şoke etti

    Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

    Canlı yayına bağlanan Kadir Akkoyun'un eşi Ümit Hanım olanları şaşkınlıkla dinleyerek "Böyle bir şey mümkün değil. Ben şuan eşimin yanındayım" dedi.

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
    Esra Erol'da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Olaylar karşısında çaresiz kalan Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkartarak her şeyi itiraf etti.

        SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
        Stüdyoya gelen Elif Yıldırım canlı yayında sinir krizi geçirdi. Öfke kontrolünü kaybeden 18 yaşındaki Elif'e, Esra Erol hayat dersi verdi.

        Yaptığı konuşmayla gündeme oturan Esra Erol anne babalara çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Lütfen çocuklarınızı aile içinde özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin dertlerini dinleyin, onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın. Kimle arkadaş ailesi nasıl diye o insanları yakından tanıyın bırakın bu baskıları bırakın giyimlerine kuşamlarına karışmayı, onların zihinleriyle maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin en önemlisi bu"

        "REŞİT OLMA YAŞI YÜKSELTİLMELİDİR"
        "Aynı isyanı 2 çocuklu adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak içinde göster. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın, lütfen reşit olma yaşı daha da yukarı çıkarılsın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan birinden sana ne hayır gelir. Gerçekten çok üzülüyorum"

            ELİF'TEN ŞOK SÖZLER!
            Elif bugünkü canlı yayında ise herkesi şoke eden bir açıklamaya imza attı. Elif, Kadir Bey'e geri dönmek istediğini açıkladı ve pişman da olsa kendisinin yaşayacağını söyledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!
            Haberler Televizyon Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! 40 yaşındaki evli adam kaçan Elif son kararıyla herkesi şoke etti
                SON DAKİKA