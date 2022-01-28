Esra Erol’u çileden çıkarmıştı! 40 yaşındaki evli adam kaçan Elif son kararıyla herkesi şoke etti

"REŞİT OLMA YAŞI YÜKSELTİLMELİDİR"

"Aynı isyanı 2 çocuklu adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak içinde göster. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın, lütfen reşit olma yaşı daha da yukarı çıkarılsın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan birinden sana ne hayır gelir. Gerçekten çok üzülüyorum"