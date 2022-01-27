Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.01.2022 00:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 00:11
    ABONE OL

    Ayşe’nin en büyük destekçisi Ferit! Kalp Yarası 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Son nefesime kadar yanında olacağım”

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası’nın 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana Ayşe’ye destek olan Ferit’in “Son nefesime kadar yanında olacağım” sözleri damga vurdu. İşte başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan’ın üstlendiği Kalp Yarası 29. bölüm 2. fragmanı...

    “Son nefesime kadar yanında olacağım”

    Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ferit'in "Son nefesime kadar yanında olacağım" sözleri dikkat çekti.

    NİLSU BERFİN AKTAŞ'TAN ÖZEL AÇIKLAMALAR
    atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, Esquire Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

    "HAYATIM BOYUNCA BUNUN İÇİN SAVAŞTIM"
    Dizide Pınar karakterine hayat veren Aktaş, hep oyuncu olmak istediğini ve bu yolda ilerlediğini belirtirken "Çok çalıştım, hayatım boyunca bunun için savaştım ve elimden geleni yaptım." dedi.

    Hayalleri ve hedeflerinin çok olduğunu söyleyen Aktaş, "Bazen kendime, "Nilsu dur, o kadar da değil, onu da yapamazsın!" diyorum. Sonra, "Neden olmasın, bu işe başlamadan önce bu da bana çok uzaktı, o zaman da herkes yapamazsın diyordu ama isteyince bir şekilde oluyor' deyip hedeflerimi büyütüyorum. Belki hepsine ulaşamam ama zamanla her şey olur, buna inanıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

        "BEN OYUNCUYUM, NEREDE NEYİN LAZIM OLACAĞI BELLİ OLMAZ"
        Güzellik sırrını çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Boş vakitlerimi dil öğrenerek, yeni kültürler görerek, yeni yerler keşfederek geçireyim istiyorum.

        Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, bunların hepsini de eğitimle yapayım. Dopdolu, birçok konuda bilgi sahibi ve yeteneği olan bir insan haline gelmek istiyorum." dedi ve "Ben oyuncuyum, nerede neyin lazım olacağı belli olmaz. Bu yüzden her şeyi öğreneyim istiyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

        Kalp Yarası, her pazartesi saat 20.00'de atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’den BM’ye ’Barış Gücü’ tepkisi
        Haberler Televizyon Ayşe’nin en büyük destekçisi Ferit! Kalp Yarası 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Son nefesime kadar yanında olacağım”
            SON DAKİKA