Ayşe’nin en büyük destekçisi Ferit! Kalp Yarası 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Son nefesime kadar yanında olacağım”

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ferit'in "Son nefesime kadar yanında olacağım" sözleri dikkat çekti.
NİLSU BERFİN AKTAŞ'TAN ÖZEL AÇIKLAMALAR
atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, Esquire Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.
"HAYATIM BOYUNCA BUNUN İÇİN SAVAŞTIM"
Dizide Pınar karakterine hayat veren Aktaş, hep oyuncu olmak istediğini ve bu yolda ilerlediğini belirtirken "Çok çalıştım, hayatım boyunca bunun için savaştım ve elimden geleni yaptım." dedi.
Hayalleri ve hedeflerinin çok olduğunu söyleyen Aktaş, "Bazen kendime, "Nilsu dur, o kadar da değil, onu da yapamazsın!" diyorum. Sonra, "Neden olmasın, bu işe başlamadan önce bu da bana çok uzaktı, o zaman da herkes yapamazsın diyordu ama isteyince bir şekilde oluyor' deyip hedeflerimi büyütüyorum. Belki hepsine ulaşamam ama zamanla her şey olur, buna inanıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.