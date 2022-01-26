Osman Bey Selçuklu Sultanı Mesud’a gerçekleri anlattı! Selçuklu taht odasında Osman Bey’e büyük tuzak!

Geyhatu'nun elinden kurtulduktan sonra Konya'ya gitmeye karar verdiğini açıklayarak herkesi şaşırtan Osman Bey, Sultan Mesud'a gerçekleri anlatarak durumu değiştirmeyi planladı. Turgut Bey ve Kosses de Osman Bey'e Konya yolculuğunda eşlik etmeye karar verdi.
Turgut Bey'in Konya'daki bağlantısı sayesinde peşindeki herkesi atlatarak kimliğini gizlemeyi başaran Osman Bey, saraya ulaştı ve kimliğini açıklayıp teslim olduğunu ilan ederek Sultan Mesud'la görüşmeyi talep etti.
Sultan Mesud, Osman Bey'i kabul etti ve Vezir Alemşah'ın yalanlarla dolu raporunu öne sürerek "Anlat Osman! Anlat! Alevler ortasında bıraktığın itimadıma biraz olsun su serp! Amma evvel! İlgezdi çavuş nerede? Oradan başla anlatmaya!" dedi.