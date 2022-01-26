Osman Bey Selçuklu Sultanı Mesud’a gerçekleri anlattı! Selçuklu taht odasında Osman Bey’e büyük tuzak!

Vezir Alemşah, Gündüz Bey'in sürgün kararını desteklerken, Malhun Hatun bu durumu kabul etmek istemedi. Obada kan dökülmesini istemeyen Selcan Ana duruma el koyarak ortaya çıktı ve Vezir Alemşah'a meydan okuyarak şöyle konuştu: "Hatunlar, beyler… Kayı alpi, kayı alpine pusat çekmez! Biz bu oyuna gelmeyiz… Kardeş kanı dökmeyiz. Haydi indirin! Buraya çıkarken dedim ki Gündüz hala benim bildiğim Gündüz'se bu olanlara müsaade etmez. Yeri geldiğinde çekilmeyi, büyüklük göstermeyi bilir! Ama ya ben Gündüz'ü tanıyamamışım… Ya da Gündüz bambaşka bir kisveye bürünmüş. Biz buna razı gelmeyiz! Kardeş kanı akıtmayız… O sebepten kendi obamızdan şimdi gideriz! Ama vakti gelende… Kayı beyi Osman gelende bugünlerin hesabı bir bir görülecektir!"