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    • 26.01.2022 23:57
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    • 27.01.2022 00:01
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    Osman Bey Selçuklu Sultanı Mesud’a gerçekleri anlattı! Selçuklu taht odasında Osman Bey’e büyük tuzak!

    ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 79’uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey herkesi şaşırtarak Konya’ya gitti ve gerçekleri anlatmak üzere Sultan Mesud’un huzuruna çıktı. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Selcan Hatun’un sürgünü kabul ettiği sahne de izleyicileri duygulandırdı. İşte o sahneler...

    Osman Bey Selçuklu Sultanı Mesud’a gerçekleri anlattı!

    Geyhatu'nun elinden kurtulduktan sonra Konya'ya gitmeye karar verdiğini açıklayarak herkesi şaşırtan Osman Bey, Sultan Mesud'a gerçekleri anlatarak durumu değiştirmeyi planladı. Turgut Bey ve Kosses de Osman Bey'e Konya yolculuğunda eşlik etmeye karar verdi.

    Turgut Bey'in Konya'daki bağlantısı sayesinde peşindeki herkesi atlatarak kimliğini gizlemeyi başaran Osman Bey, saraya ulaştı ve kimliğini açıklayıp teslim olduğunu ilan ederek Sultan Mesud'la görüşmeyi talep etti.

    Sultan Mesud, Osman Bey'i kabul etti ve Vezir Alemşah'ın yalanlarla dolu raporunu öne sürerek "Anlat Osman! Anlat! Alevler ortasında bıraktığın itimadıma biraz olsun su serp! Amma evvel! İlgezdi çavuş nerede? Oradan başla anlatmaya!" dedi.

        Osman Bey başından geçenleri bir bir anlatıp Vezir Alemşah'la ilgili tüm gerçekleri açıklayınca Sultan Mesud duyduklarına inanmakta hayli zorlandı. Osman Bey, "Arkanızda müttefik deyi bildiğiniz çok kişi var Sultanım! Arkanızda olmalarının sebebi oyunlarını rahatça kurmaktır! Ben yanınızdayım! Gizim sırrım yok! Amma ardınızdakilere iyi bakın!" diyerek sultanı uyardı.

        Osman Bey ve Sultan Mesud kurulan tuzaktan habersiz konuşurken, Geyhatu'nun ajanı olan sultanın yaveri birden harekete geçti ve Geyhatu tarafından kendisine verilen Osman Bey'in hançerini kullanarak sultanı sırtından vurdu. Osman Bey derhal atılıp saldırganı etkisiz hale getirse de yaralı sultanla birlikte taht odasında baş başa kaldı!

        HERKES SUSTU SELCAN ANA KONUŞTU!
        Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın etkisi altındaki Gündüz Bey, Malhun, Bala ve Selcan hatunların obadan sürgün edilmesine ve beylik toyu kurulmasına karar verince büyük tepki aldı.

            Malhun Hatun, Osman Bey'i destekleyen alplerle birlikte sürgün kararına karşı direnmeye ve beylik toyunu engellemeye karar verirken, Gündüz Bey, Kayı alplerine kılıç çekmeleri emri verdi. Tansiyon had safhadayken Vezir Alemşah'ın askerleriyle birlikte gelişi çatışmayı durdurdu.

            Vezir Alemşah, Gündüz Bey'in sürgün kararını desteklerken, Malhun Hatun bu durumu kabul etmek istemedi. Obada kan dökülmesini istemeyen Selcan Ana duruma el koyarak ortaya çıktı ve Vezir Alemşah'a meydan okuyarak şöyle konuştu: "Hatunlar, beyler… Kayı alpi, kayı alpine pusat çekmez! Biz bu oyuna gelmeyiz… Kardeş kanı dökmeyiz. Haydi indirin! Buraya çıkarken dedim ki Gündüz hala benim bildiğim Gündüz'se bu olanlara müsaade etmez. Yeri geldiğinde çekilmeyi, büyüklük göstermeyi bilir! Ama ya ben Gündüz'ü tanıyamamışım… Ya da Gündüz bambaşka bir kisveye bürünmüş. Biz buna razı gelmeyiz! Kardeş kanı akıtmayız… O sebepten kendi obamızdan şimdi gideriz! Ama vakti gelende… Kayı beyi Osman gelende bugünlerin hesabı bir bir görülecektir!"

            Selcan Ana'nın bu sözleri ortalığı yatıştırırken, hatunlar ayrılık hazırlığı yapmaya başladı. Vezir Alemşah ise bu esnada yeni bir taleple ortaya çıktı…

                Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 79'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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                Haberler Televizyon Osman Bey Selçuklu Sultanı Mesud’a gerçekleri anlattı! Selçuklu taht odasında Osman Bey’e büyük tuzak!
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