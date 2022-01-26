Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Turgut Bey ve Kosses, Geyhatu’nun planını bozdu! Osman Bey, Moğolların elinden böyle kurtuldu

Karşısında Kosses'i gören Osman Bey "Seninki gayrı intikamı aştı Kosses! Ardımıza düşüp Moğol'la cenk edersin!" diyerek yeni müttefikini övdü. Kosses ise "İntikamımı alamadım! Bana hala lazımsın Osman Bey! Üstelik kardeşimin kocası çok ısrarcı biri!" cevabını verdi.