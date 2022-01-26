Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Turgut Bey ve Kosses, Geyhatu’nun planını bozdu! Osman Bey, Moğolların elinden böyle kurtuldu

Geyhatu'nun emriyle ölüme yollanan Osman Bey ve alpleri, şehadet karşısında dimdik dururken, Moğol komutanı askerlerine atlarını toprağa bağlanmış Osman Bey'in üzerine sürme emri verdi.
Tam bu sırada ısrarla Osman Bey'i arayan Kosses ve Turgut Bey ortaya çıktı. Kosses'in Harmankaya Kalesi'nden gelen askerleri ile Turgut Bey'in alpleri Moğolları şaşkına çevirdi.
Karşısında Kosses'i gören Osman Bey "Seninki gayrı intikamı aştı Kosses! Ardımıza düşüp Moğol'la cenk edersin!" diyerek yeni müttefikini övdü. Kosses ise "İntikamımı alamadım! Bana hala lazımsın Osman Bey! Üstelik kardeşimin kocası çok ısrarcı biri!" cevabını verdi.