Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı: “Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim"

Kuruluş Osman'ın 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; gözünü karartan Osman Bey'in "Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim" sözleri dikkat çekerken Selcan Hatun'un yer aldığı sahne izleyiciyi endişelendirdi.
Öte yandan Selcan Hatun'un son bölümde yer aldığı konuşma sahnesi tekrar gündeme geldi.
HERKES SUSTU SELCAN ANA KONUŞTU!
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 79'uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın etkisi altındaki Gündüz Bey, Malhun, Bala ve Selcan hatunların obadan sürgün edilmesine ve beylik toyu kurulmasına karar verince büyük tepki aldı.
Malhun Hatun, Osman Bey'i destekleyen alplerle birlikte sürgün kararına karşı direnmeye ve beylik toyunu engellemeye karar verirken, Gündüz Bey, Kayı alplerine kılıç çekmeleri emri verdi. Tansiyon had safhadayken Vezir Alemşah'ın askerleriyle birlikte gelişi çatışmayı durdurdu.