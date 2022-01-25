Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları 24-28 Ocak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları merak edildi. Haftanın ikinci gününde Elif Hanım evinde diğer 4 yarışmacı ve sunucu Zuhal Topal'ı ağırlıyor. Bir önceki gün de haftanın ilk gününde Hüseyin Bey yarışmıştı. Bu haftaki yarışmacılar bir hayli dişli çıktı. Sık sık polemiğe giren yarışmacılar arasında gerginlik de eksik olmadı. Zaman zaman Zuhal Topal da ne yapacağını şaşırır hale geldi. İşte çok konuşulan o yarışmacılar hakkında bilgiler...
24-28 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ YARIŞMACILAR
Yeni haftanın yeni yarışmacılarının isimleri şöyle;
Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURAY KİMDİR?
Nuray hanım renkli giyimiyle de dikkat çekti. Nuray Işık 4. gün yarışmacısıdır. 32 yaşındadır. Bitlislidir. Müzik öğretmenliği yapmaktadır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜSEYİN KİMDİR?
Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Çok zor beğenir. Yemeklerde takıntılıdır. Yemek yemeyi daha çok sever. 105 kiloya kadar çıkmıştır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KİMDİR?
Elif Özdarendereli 25 yaşında. 2. gün yarışmacısıdır. Amasyalıdır. Beykent Üniversitesi Aşçılık bölümünden mezun oldu. İki yıldır mesleğinden uzak kalsada birçok ülkenin mutfağında çalıştı.
Özellikle İtalyan mutfağını çok seviyor. Bundan sonra ise pastacılık üzerine gelişimini gerçekleştirebileceği yerde çalışmak istiyor.