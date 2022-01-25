Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları 24-28 Ocak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları merak edildi. Haftanın ikinci gününde Elif Hanım evinde diğer 4 yarışmacı ve sunucu Zuhal Topal'ı ağırlıyor. Bir önceki gün de haftanın ilk gününde Hüseyin Bey yarışmıştı. Bu haftaki yarışmacılar bir hayli dişli çıktı. Sık sık polemiğe giren yarışmacılar arasında gerginlik de eksik olmadı. Zaman zaman Zuhal Topal da ne yapacağını şaşırır hale geldi. İşte çok konuşulan o yarışmacılar hakkında bilgiler...