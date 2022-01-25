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    • 25.01.2022 14:53
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    • 25.01.2022 14:53
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları 24-28 Ocak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacılarla devam ediyor. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayımlanan yemek programında her hafta 5 farklı yarışmacı mutfaktaki hüerlerini sergileyip en yüksek puanı almaya çalışıyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal da 5. günün sonunda en yüksek puanı toplayan bir kişiye büyük ödülü veriyor. Bu haftaki yarışmacılar oldukça iddialı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir? İşte 24-28 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları hakkında bilgiler...

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları merak edildi. Haftanın ikinci gününde Elif Hanım evinde diğer 4 yarışmacı ve sunucu Zuhal Topal'ı ağırlıyor. Bir önceki gün de haftanın ilk gününde Hüseyin Bey yarışmıştı. Bu haftaki yarışmacılar bir hayli dişli çıktı. Sık sık polemiğe giren yarışmacılar arasında gerginlik de eksik olmadı. Zaman zaman Zuhal Topal da ne yapacağını şaşırır hale geldi. İşte çok konuşulan o yarışmacılar hakkında bilgiler...

    24-28 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ YARIŞMACILAR

    Yeni haftanın yeni yarışmacılarının isimleri şöyle;

    Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURAY KİMDİR?

    Nuray hanım renkli giyimiyle de dikkat çekti. Nuray Işık 4. gün yarışmacısıdır. 32 yaşındadır. Bitlislidir. Müzik öğretmenliği yapmaktadır.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜSEYİN KİMDİR?

    Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Çok zor beğenir. Yemeklerde takıntılıdır. Yemek yemeyi daha çok sever. 105 kiloya kadar çıkmıştır.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KİMDİR?

    Elif Özdarendereli 25 yaşında. 2. gün yarışmacısıdır. Amasyalıdır. Beykent Üniversitesi Aşçılık bölümünden mezun oldu. İki yıldır mesleğinden uzak kalsada birçok ülkenin mutfağında çalıştı.

    Özellikle İtalyan mutfağını çok seviyor. Bundan sonra ise pastacılık üzerine gelişimini gerçekleştirebileceği yerde çalışmak istiyor.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DENİZ KİMDİR?

        Resim öğretmenidir. 31 yaşındadır. Tekstil tasarımı yapıyor. Masaların benim için özel olması gerekiyor diyen Sinan Deniz Çelik, ''Ekonomik sebepleri bir kenara koyarım ama düşünülmüş masa olması gerekiyor.'' ifadelerini belirtti.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BAGÜL KİMDİR?

        Bagul Abayeva 3. gün yarışmacısıdır. Türkmenistanlıdır. 41 yaşındadır. 8 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

        Titiz olmadığını anladığım yarışmacının mutfağına bakmak istediğini belirten Bagul Abayeva temizliğe önem veriyor.
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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni yarışmacıları 24-28 Ocak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray, Hüseyin, Elif, Deniz, Bagül kimdir?
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