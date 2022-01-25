25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta bugün yok mu, neden yok? Sunucu Hakan Ural'dan flaş açıklama

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ekranların sevilen magazin programı 25 Ocak Salı Kanal D yayın akışında olmasına rağmen yayımlanmayınca merak uyandırdı. Ural, sosyal medya hesabı üzerinden programın neden yayımlanmadığına açıklık getirdi. Peki 25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta neden yok?