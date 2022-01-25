25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta bugün yok mu, neden yok? Sunucu Hakan Ural'dan flaş açıklama

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ekranların sevilen magazin programı 25 Ocak Salı Kanal D yayın akışında olmasına rağmen yayımlanmayınca merak uyandırdı. Ural, sosyal medya hesabı üzerinden programın neden yayımlanmadığına açıklık getirdi. Peki 25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta neden yok?
25 OCAK NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?
Neler Oluyor Hayatta programı 25 Ocak Salı Kanal D yayın akışında yer alıyor. Ancak hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle program ekranlara gelemedi.
Hakan Ural'ın konuyla ilgili yayımladığı paylaşım şöyle;
BUGÜN KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 2 (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Karım (Yerli Sinema)
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Asi