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    • Televizyon
    • 25.01.2022 11:05
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    • 25.01.2022 11:07
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    25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta bugün yok mu, neden yok? Sunucu Hakan Ural'dan flaş açıklama

    Hafta içi her günü saatler 09:00'ı gösrerdiğinde Kanal D ekranlarından izleyicisiyle buluşan Neler Oluyor Hayatta adlı magazin programı bugünkü yayın akışında olmasına rağmen ekranlarda yayımlanmadı. Hal böyle olunca programın takipçileri konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki 25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta bugün yok mu, neden yok? Sunucu Hakan Ural'dan flaş açıklama geldi. İşte o açıklama...

    25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta bugün yok mu?

    Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ekranların sevilen magazin programı 25 Ocak Salı Kanal D yayın akışında olmasına rağmen yayımlanmayınca merak uyandırdı. Ural, sosyal medya hesabı üzerinden programın neden yayımlanmadığına açıklık getirdi. Peki 25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta neden yok?

    25 OCAK NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

    Neler Oluyor Hayatta programı 25 Ocak Salı Kanal D yayın akışında yer alıyor. Ancak hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle program ekranlara gelemedi.

    Hakan Ural'ın konuyla ilgili yayımladığı paylaşım şöyle;

    BUGÜN KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
    22:15 Recep İvedik 2 (Yabancı Sinema)
    00:15 Eyvah Karım (Yerli Sinema)
    02:15 Gelinim Mutfakta
    04:30 Asi
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    Haberler Televizyon 25 Ocak Salı Neler Oluyor Hayatta bugün yok mu, neden yok? Sunucu Hakan Ural'dan flaş açıklama
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