Geri sayım başladı! Yalnız Kurt 1. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Detaylar heyecanı kat kat arttırdı

atv'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt'un 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken heyecanı doruklara çıkardı.
Öte yandan Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin heyecanla bekleyen vatandaşlar, dizi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Yalnız Kurt ile ilgili detaylar...
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
atv'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de başlıyor.
YALNIZ KURT KONUSU
Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.