Esra Erol’da TikTok krizi! Eşiyle yüzleşen Şaban Bey’den pes dedirten savunma: Canı gönülden küfür etmiyorum!

Esra Erol'da programına Kahramanmaraş'tan başvuran Şaban Elmas, 18 Ocak tarihinde eşi Burcu Hanım'ın 18 Ocak tarihinde 'ayakkabı almaya gidiyorum' diyerek evden çıktığını ve bir daha dönemediğini dile getirdi.
Şaban Bey, eşi Elma Hanım'la beraber TikTok'a girdiklerini, birlikte videolar çektiklerini, canlı yayın açtıklarını ve takipçilerle sohbet ettiklerini belirtti. Ancak Şaban Bey, işe girdikten sonra her zaman Burcu Hanım'la TikTok'a giremediğini ve eşinin kendisi yokken yayın açmasına izin vermediğini söyledi.
Canlı yayına telefonla bağlanan Burcu Hanım, evi terk etmeyi çok düşündüğünü dile getirdi. Eşinin TikTok dolayısı ile kendisinin çok üzerine geldiğini belirten Burcu Hanım, Şaban Bey'in imalarda bulunduğunu ve en son evden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.