Esra Erol’da TikTok krizi! Eşiyle yüzleşen Şaban Bey’den pes dedirten savunma: Canı gönülden küfür etmiyorum!

Şaban Bey, Burcu Hanım'ın 'Senin ettiğin küfürleri de hiçbir erkek eşine etmez' sözleri üzerine "İnsanlar sanıyor ki; 24 saat Şaban küfür ediyor. Yok öyle bir şey. Ben ona canı gönülden küfür etmişliğim yok" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.