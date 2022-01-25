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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 25.01.2022 19:56
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    • 25.01.2022 20:10
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    Esra Erol’da TikTok krizi! Eşiyle yüzleşen Şaban Bey’den pes dedirten savunma: Canı gönülden küfür etmiyorum!

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Şaban Elmas, eşi Burcu Elmas’ın ‘ayakkabı almaya gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve bir daha dönemediğini dile getirdi. Esra Erol ve ekibinden yarım isteyen Şaban Bey, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Elmas çifti canlı yayında TikTok krizi yaşarken Şaban Bey’in

    Esra Erol’da TikTok krizi!

    Esra Erol'da programına Kahramanmaraş'tan başvuran Şaban Elmas, 18 Ocak tarihinde eşi Burcu Hanım'ın 18 Ocak tarihinde 'ayakkabı almaya gidiyorum' diyerek evden çıktığını ve bir daha dönemediğini dile getirdi.

    Şaban Bey, eşi Elma Hanım'la beraber TikTok'a girdiklerini, birlikte videolar çektiklerini, canlı yayın açtıklarını ve takipçilerle sohbet ettiklerini belirtti. Ancak Şaban Bey, işe girdikten sonra her zaman Burcu Hanım'la TikTok'a giremediğini ve eşinin kendisi yokken yayın açmasına izin vermediğini söyledi.

    Canlı yayına telefonla bağlanan Burcu Hanım, evi terk etmeyi çok düşündüğünü dile getirdi. Eşinin TikTok dolayısı ile kendisinin çok üzerine geldiğini belirten Burcu Hanım, Şaban Bey'in imalarda bulunduğunu ve en son evden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

        Biri için kaçmadığının altını çizen Burcu Hanım, 13 senedir evli olduğunu eşi ile de hep tartıştığını, bunu Tik Tok'a bağlamasına çok sinirlendiğini sözlerine ekledi.

        STÜDYODA YÜZLEŞTİLER!
        Burcu Hanım, bugün ise canlı yayına çıkarak eşi Şaban Bey ile stüdyoda yüzleşti. Burcu Hanım, yayın sırasında kaçış sebebini şöyle açıkladı: "Şaban'ın hakaretlerinden, küfürlerinden, beni görmeyişinden, anlamayışından, ilgisizliğinden kaçtım"

        Şaban Bey, mutsuz olduğundan dolayı evden kaçan eşine "Sosyal medyamı açın bakın. Ona yaptıklarımı hiçbir zengin eşine yapamaz, imkansız" şeklinde karşılık verdi.

            Şaban Bey, Burcu Hanım'ın 'Senin ettiğin küfürleri de hiçbir erkek eşine etmez' sözleri üzerine "İnsanlar sanıyor ki; 24 saat Şaban küfür ediyor. Yok öyle bir şey. Ben ona canı gönülden küfür etmişliğim yok" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da TikTok krizi! Eşiyle yüzleşen Şaban Bey’den pes dedirten savunma: Canı gönülden küfür etmiyorum!
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