Destan’da gece yarısı saraya baskın! Kurultayın desteğini alan Balamir tahta oturdu

Kün Ata ve Akkız'ın kurduğu kampta tedavisi süren Alpagu Han, çadırından çıktığında nerede olduğunu fark etti ve sinirle Akkız'a sordu "Beni özellikle mi buraya getirdiniz?" Tılsım Hatun'un mezarını gören Alpagu'nun bu tepkisine Akkız şöyle cevap verdi: "Biz değil ama... Belki Gök Tengri yaranıza şifa olan çiçekleri özellikle buraya ekmiştir!"