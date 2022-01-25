Alpagu Han tahtında Balamir yargıda! Destan 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni satması için kızıma ne verdiniz?”

Alpagu "Kaybettim Akkız kaybettim" deyince Akkız, "Bi kavgayı evet ama savaşı hayır! Sen uğruna iki çocuğu öksüz yetim bıraktığın Hanlığı kaybedemezsin! Devleti öksüz yurdu obayı yetim koyamazsın!!! İyi olup Kağanlığı geri almak zorundasın! Anamızı babamızı elimizden aldın. Yurdumuzun da alınmasına izin veremezsin. Sen bunu bize borçlusun!" diyerek itiraz etti.