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    • Televizyon
    • 26.01.2022 00:33
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    • 26.01.2022 00:42
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    Alpagu Han tahtında Balamir yargıda! Destan 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni satması için kızıma ne verdiniz?”

    Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in üstlendiği Destan, sekizinci bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Balamir’in saraya baskın yaptığı bölüm, milyonları ekran başına kilitlerken ‘TürkleriBirEdecek’ etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Alpagu Han’ın tahtını geri almak için söz verdiği bölümün ardından bölüm fragmanı yayınlandı. Sözünü tutan Alpagu Han’ın tahta oturduğu görülürken Balamir’in “Beni satması için kızıma ne verdiniz?” sözleri dikkat çekti. İşte Destan 9. bölüm fragmanı...

    Alpagu Han tahtında Balamir yargıda! Destan 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni satması için kızıma ne verdiniz?”

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından beklenen fragmanda geldi.

    Söz konusu fragmanda; sözünü tutan Alpagu Han'ın tahta oturduğu görülürken Balamir'in "Beni satması için kızıma ne verdiniz?" sözleri dikkat çekti.

    ALPAGU HAN TAHTINI GERİ ALMAK İÇİN SÖZ VERDİ
    'Destan'ın sekizinci bölümünde, kutunu yitirdiğini düşünen ve tahta geri dönmeyi kabul etmeyen Alpagu Han'ın bu hali Akkız'ın isyan etmesine sebep oldu. Alpagu Han'a babasını öldürdüğünü söyleyen Akkız, Alpagu'yu ikna etmeyi başardı.

    Akkız ve Batuga'yı kurganların başında bulan Alpagu Han, Kün Ata'dan aldığı ağız kopuzunu çalarken Akkız "Gayrı ozanlık bitti. Yurda han gerek" diyerek çıkıştı.

        Alpagu "Han yenildi" diyerek itiraz edince, Akkız "Yenilemez! Bak bu kurgana! Sorardın burda yatan üçüncü kim diye!!! Babam!" diyerek gerçeği açıkladı. Alpagu "Babanı mı öldürdüm" dedi ve bir süre düşündükten sonra "Sen Batuga'ya tahta kılıcı veren kızsın" diyerek Akkız'ı hatırladı. Bunun üzerine Akkız "Oğlunu öksüz bıraktığın gün yetim bıraktığın kızım" dedi.

        Alpagu "Kaybettim Akkız kaybettim" deyince Akkız, "Bi kavgayı evet ama savaşı hayır! Sen uğruna iki çocuğu öksüz yetim bıraktığın Hanlığı kaybedemezsin! Devleti öksüz yurdu obayı yetim koyamazsın!!! İyi olup Kağanlığı geri almak zorundasın! Anamızı babamızı elimizden aldın. Yurdumuzun da alınmasına izin veremezsin. Sen bunu bize borçlusun!" diyerek itiraz etti.

        Akkız'ın bu sözleri Alpagu Han'ı derinden etkiledi. Adeta toprağından yeniden doğan Alpagu, "Sana ve oğlum Batuga'ya andım olsun ki Akkız, yurdumuzu kaybetmeyeceğiz" diyerek tahtını geri alacağına söz verdi.
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            Haberler Televizyon Alpagu Han tahtında Balamir yargıda! Destan 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni satması için kızıma ne verdiniz?”
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