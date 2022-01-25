Alpagu Han tahtında Balamir yargıda! Destan 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Beni satması için kızıma ne verdiniz?”

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından beklenen fragmanda geldi.
Söz konusu fragmanda; sözünü tutan Alpagu Han'ın tahta oturduğu görülürken Balamir'in "Beni satması için kızıma ne verdiniz?" sözleri dikkat çekti.
ALPAGU HAN TAHTINI GERİ ALMAK İÇİN SÖZ VERDİ
'Destan'ın sekizinci bölümünde, kutunu yitirdiğini düşünen ve tahta geri dönmeyi kabul etmeyen Alpagu Han'ın bu hali Akkız'ın isyan etmesine sebep oldu. Alpagu Han'a babasını öldürdüğünü söyleyen Akkız, Alpagu'yu ikna etmeyi başardı.
Akkız ve Batuga'yı kurganların başında bulan Alpagu Han, Kün Ata'dan aldığı ağız kopuzunu çalarken Akkız "Gayrı ozanlık bitti. Yurda han gerek" diyerek çıkıştı.