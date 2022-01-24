Sancakzade Konağı’nda ortalık karıştı! Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı: Azade’nin başı büyük dertte!

Kalp Yarası'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Adnan'ı öldürmekle suçlanan Azade çileden çıkarken Ferit'in romantik sözleri dikkat çekti.
Öte yandan son bölümde yaşananla ise tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 28. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KALP YARASI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir.
Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.