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    • 25.01.2022 02:06
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    • 25.01.2022 02:07
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    Sancakzade Konağı’nda ortalık karıştı! Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı: Azade’nin başı büyük dertte!

    Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan’ın üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası’nın 29. bölüm fragmanı yayınladı. Söz konusu fragmana Adanan’ın ölümünden sorumlu tutulan Azade’nin “Senin annen katil değil” sözleri damga vurdu. Azade’nin isyan ettiği fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Ferit’in "Ben sana her baktığımda yaralarımı, acılarımı iyileştiriyorsun" şeklindeki romantik sözleri dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı...

    Sancakzade Konağı’nda ortalık karıştı!

    Kalp Yarası'nın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Adnan'ı öldürmekle suçlanan Azade çileden çıkarken Ferit'in romantik sözleri dikkat çekti.

    Öte yandan son bölümde yaşananla ise tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 28. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KALP YARASI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir.

    Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

        Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar.

        Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

        Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir.
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            Haberler Televizyon Sancakzade Konağı’nda ortalık karıştı! Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı: Azade’nin başı büyük dertte!
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