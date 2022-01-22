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    • Televizyon
    • 22.01.2022 20:34
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    • 22.01.2022 20:34
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    Gönül Dağı Elvan kimdir? Gönül Dağı Oya İloğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 48. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziye yeni bölümde yeni bir isim katılacak. Bu isim genç oyuncu Oya İloğulları oldu. Seyirciler ise oyuncuların hayatını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı Elvan kimdir? Gönül Dağı Oya İloğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Gönül Dağı Elvan kimdir?

    Berk Atan, Gülsim Ali ve Ecem Özkaya'nın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisine yeni bir isim daha katılıyor. Genç oyuncu Elvan rolüyle Oya İloğulları dahil oluyor. Bu kapsamda izleyiciler Gönül Dağı Elvan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı Oya İloğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    GÖNÜL DAĞI ELVAN KİMDİR?

    Elvan karakterini canlandıran Oya İloğulları 1999 yılında Bursa'da doğdu. Eskişehir Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk ana sanat dlaından mezun olmuştur. Gönül Dağı ilk projesi olacak.

    GÖNÜL DAĞI 48.BÖLÜM ÖZET

    Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar.

        Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı Elvan kimdir? Gönül Dağı Oya İloğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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