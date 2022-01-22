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    • Televizyon
    • 22.01.2022 22:19
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    • 22.01.2022 22:19
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    Akkız gerçekleri bir bir ortaya çıkardı! Destan 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti! Orduyu da...

    Akkız gerçekleri bir bir ortaya çıkardı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Alpagu Han ile konuşan Akkız’ın "Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti. Orduyu da Balamir Yabgu kurdu!" sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Destan 8. bölüm 2. fragmanı...

    Yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Pençe denen çapulcu Kırçiçek’ti!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alpagu Han ile konuşan Akkız'ın "Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti. Orduyu da Balamir Yabgu kurdu!" sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

    BATUGA VE AKKIZ SARAYDAN KAÇTI!
    Ekranların yeni fenomeni 'Destan'ın fragmanla birlikte son bölümü de tekrar gündeme geldi. Yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşan Destan, gördüğü büyük ilgi ile çok izlendi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #DestanVakti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    'Destan'ın yedinci bölümünde, canını ortaya koyarak Gök Saray'a dönen Akkız, söz verdiği gibi Kün Ata'yı yanında getirerek Alpagu Han'ın huzuruna çıkmayı başardı. Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'un elinde olduğunu söyleyen Akkız, pazarlık teklifini iletti.

    Oğullarını kurtarmak için derhal harekete geçen Alpagu Han, fidyeyle birlikte Dağ Obası'na gitti. Fidye pazarlığı çetin geçti, Çolpan Hatun'un obası üzerindeki sürgün kararını kaldırması talebini Alpagu Han bir yıllığına kabul etti. Çolpan Hatun'un bir dileği daha vardı: Tutkun'un Kaya Tegin'e hatun olarak alınması!

        Kendisine bağlı beylerin desteği ile kurultayda han seçilmeyi planlayan Balamir, av toyuna pusu kurarak hedefine ulaşmak istedi. Akkız ve Batuga, Balamir'in oyununu bozmak için av toyuna kurulan pusuyu boşa çıkarmaya çalıştı ama dövüş esnasında Alpagu Han'ın yarasından kaynaklanan zaafı ortaya çıktı. Bunun üzerine Alpagu Han artık hanlığa uygun olmadığını söyleyerek tahttan çekildiğini açıkladı!

        Alpagu Han'ın bu kararı ortalığı karıştırdı! Balamir beklediği fırsatı elde ettiğini düşünürken, Tutkun'a olan hislerine karşı koyamayan Temur, kardeşi Kaya ile karşı karşıya geldi. Kaya ise annesi Ulu Ece'ye Akkız'a olan hislerini açıkladı!

        Bu kargaşada kimsenin merak etmediği Batuga ise Akkız'la birlikte yollara düştü…

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…
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            Haberler Televizyon Akkız gerçekleri bir bir ortaya çıkardı! Destan 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti! Orduyu da...
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