Akkız gerçekleri bir bir ortaya çıkardı! Destan 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti! Orduyu da...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alpagu Han ile konuşan Akkız'ın "Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti. Orduyu da Balamir Yabgu kurdu!" sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

BATUGA VE AKKIZ SARAYDAN KAÇTI!

Ekranların yeni fenomeni 'Destan'ın fragmanla birlikte son bölümü de tekrar gündeme geldi. Yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşan Destan, gördüğü büyük ilgi ile çok izlendi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #DestanVakti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...