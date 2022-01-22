Akkız gerçekleri bir bir ortaya çıkardı! Destan 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti! Orduyu da...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Alpagu Han ile konuşan Akkız'ın "Pençe denen çapulcu Kırçiçek'ti. Orduyu da Balamir Yabgu kurdu!" sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.
BATUGA VE AKKIZ SARAYDAN KAÇTI!
Ekranların yeni fenomeni 'Destan'ın fragmanla birlikte son bölümü de tekrar gündeme geldi. Yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşan Destan, gördüğü büyük ilgi ile çok izlendi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #DestanVakti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
'Destan'ın yedinci bölümünde, canını ortaya koyarak Gök Saray'a dönen Akkız, söz verdiği gibi Kün Ata'yı yanında getirerek Alpagu Han'ın huzuruna çıkmayı başardı. Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'un elinde olduğunu söyleyen Akkız, pazarlık teklifini iletti.
Oğullarını kurtarmak için derhal harekete geçen Alpagu Han, fidyeyle birlikte Dağ Obası'na gitti. Fidye pazarlığı çetin geçti, Çolpan Hatun'un obası üzerindeki sürgün kararını kaldırması talebini Alpagu Han bir yıllığına kabul etti. Çolpan Hatun'un bir dileği daha vardı: Tutkun'un Kaya Tegin'e hatun olarak alınması!