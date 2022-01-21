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    • 22.01.2022 15:32
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    2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır?

    2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cuma ve pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan her soru merakla araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    2008 Pekin Olimpiyatları’nda 9.69’luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır?

    2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır?

    A: Sağ ayakkabısının içinde taş varken

    B: Sol ayak başparmak tırnağı batıyorken

    C: Sağ ayakkabısının altına sakız yapışmışken

    D: Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken

    Doğru cevap: D: Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken

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    Haberler Televizyon 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır?
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