2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9.69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumda kırmıştır?

A: Sağ ayakkabısının içinde taş varken

B: Sol ayak başparmak tırnağı batıyorken

C: Sağ ayakkabısının altına sakız yapışmışken

D: Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken

Doğru cevap: D: Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken