O Ses Türkiye finalistleri kimler? 2022 O Ses Türkiye finali ne zaman yayınlanacak? Hangi yarışmacılar finale kaldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye 2022 sezonunun sonuna geldi ve finalistler açıklandı, sadece bir kişi bu sezonun birincisi olacak ve hangi yarışmacının bu ödülü elde edeceği merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye yarı finali 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı. Finale yükselen adaylarla bugün 21 Ocak Cuma günü final yapılacak. Yarışma canlı yayın olarak TV8 ekranlarında izlenebilecek.
2022 O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?
Beyazıt Öztürk'ün takımı:
Devrim Seyrek
Mert Yenihayat
Şevval Ekiz
Ebru Gündeş'in takımı:
Mustafa Açıkgöz
Wafa
Yaşam Hancılar