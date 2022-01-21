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    • Televizyon
    • 21.01.2022 11:36
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    • 21.01.2022 11:50
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    O Ses Türkiye finalistleri kimler? 2022 O Ses Türkiye finali ne zaman yayınlanacak? Hangi yarışmacılar finale kaldı?

    O Ses Türkiye finalistleri kimler? Her sezon TV8’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Bu sezon jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç’un oturduğu O Ses Türkiye heyecan dolu bölümleriyle ekrana geldi. Sesine güvenenler yarışmada en iyi performanslarını sergileyerek birinci olmaya çalışıyor. Final zamanı ise geldi çattı ve izleyiciler 2022 O Ses Türkiye finali ne zaman yayınlanacak? Hangi yarışmacılar finale kaldı sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    O Ses Türkiye finalistleri kimler?

    O Ses Türkiye finalistleri kimler? 2022 O Ses Türkiye finali ne zaman yayınlanacak? Hangi yarışmacılar finale kaldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye 2022 sezonunun sonuna geldi ve finalistler açıklandı, sadece bir kişi bu sezonun birincisi olacak ve hangi yarışmacının bu ödülü elde edeceği merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

    O Ses Türkiye yarı finali 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı. Finale yükselen adaylarla bugün 21 Ocak Cuma günü final yapılacak. Yarışma canlı yayın olarak TV8 ekranlarında izlenebilecek.

    2022 O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

    Beyazıt Öztürk'ün takımı:

    Devrim Seyrek

    Mert Yenihayat

    Şevval Ekiz

    Ebru Gündeş'in takımı:

    Mustafa Açıkgöz

    Wafa

    Yaşam Hancılar
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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye finalistleri kimler? 2022 O Ses Türkiye finali ne zaman yayınlanacak? Hangi yarışmacılar finale kaldı?
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