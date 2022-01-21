O Ses Türkiye finalistleri kimler? 2022 O Ses Türkiye finali ne zaman yayınlanacak? Hangi yarışmacılar finale kaldı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye 2022 sezonunun sonuna geldi ve finalistler açıklandı, sadece bir kişi bu sezonun birincisi olacak ve hangi yarışmacının bu ödülü elde edeceği merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...