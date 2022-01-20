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    • Televizyon
    • 20.01.2022 19:59
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    • 20.01.2022 20:37
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    Bir Zamanlar Çukurova Gülten ve Saniye öldü mü? Selin Genç ve Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu?

    atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova iki haftalık aranın ardından bu akşam 120. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde seyircileri kahreden bir kaza yaşanacak. Arabalarının lastiğini değiştirmeye çalışan Gülten ve Saniye'ye hızla gelen bir araba çarpacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Gülten ve Saniye öldü mü? Selin Genç ve Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova Gülten ve Saniye öldü mü?

    Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicileri kahredecek bir kaza yaşanacak. Bu nedenle Gülten ve Saniye karakterlerini canlandıran Selin Yeninci ve Selin Genç'in diziye veda edip etmediği merak konusu olacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Gülten ve Saniye öldü mü? Selin Genç ve Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN VE SANİYE ÖLDÜ MÜ?

    Bir Zamanlar Çukurova Gülten karakterini canlandıran Selin Genç ve Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

    YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR...

    Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla izleyiciyi üç sezon boyunca ekran başına kilitleyen Yılmaz ve Züleyha, sığındıkları Yamanlar Çiftliği'nde acı dolu günler yaşadı. Aşkı için ölümü göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha, sonunda mutlu olmayı başarmışken Yılmaz'ın ölümü Züleyha'yı sonsuz bir kedere boğmuştu.

    Demir, Yılmaz'ın ölümünün ardından Züleyha'dan desteğini hiç esirgememiş ve sonunda aşkına karşılık almıştı. Ancak Demir'in ölümüyle Züleyha yine mutluluğun elinden kaçıp gitmesine engel olamadı.

        Züleyha tüm bu yaşadıklarının ardından tam da aşka küsmüşken kendini Mehmet Kara olarak tanıtan Hakan'la karşılaşması her şeyi değiştirdi. Züleyha, Hakan'a karşı önce çekimser yaklaşsa da Hakan, Züleyha'nın kalbinin kapısını aralamayı başardı. İntikam için geldiği topraklarda hesaba katmadığı bir aşka tutulan Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanmak için herkesi karşısına aldı.

        Çukurova'nın en çok konuşulan konusu haline gelen ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren Hakan ve Züleyha'nın mutluluğu günden güne artıyor. Züleyha kabuğunu atıp yaralarını Hakan'la beraber sararken, Hakan'ın kimliğinin açığa çıkması artık an meselesi haline geliyor.
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