Bir Zamanlar Çukurova Gülten ve Saniye öldü mü? Selin Genç ve Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu?

YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR...

Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla izleyiciyi üç sezon boyunca ekran başına kilitleyen Yılmaz ve Züleyha, sığındıkları Yamanlar Çiftliği'nde acı dolu günler yaşadı. Aşkı için ölümü göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha, sonunda mutlu olmayı başarmışken Yılmaz'ın ölümü Züleyha'yı sonsuz bir kedere boğmuştu.

Demir, Yılmaz'ın ölümünün ardından Züleyha'dan desteğini hiç esirgememiş ve sonunda aşkına karşılık almıştı. Ancak Demir'in ölümüyle Züleyha yine mutluluğun elinden kaçıp gitmesine engel olamadı.