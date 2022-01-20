Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicileri kahredecek bir kaza yaşanacak. Bu nedenle Gülten ve Saniye karakterlerini canlandıran Selin Yeninci ve Selin Genç'in diziye veda edip etmediği merak konusu olacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Gülten ve Saniye öldü mü? Selin Genç ve Selin Yeninci diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN VE SANİYE ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova Gülten karakterini canlandıran Selin Genç ve Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.
YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR...
Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla izleyiciyi üç sezon boyunca ekran başına kilitleyen Yılmaz ve Züleyha, sığındıkları Yamanlar Çiftliği'nde acı dolu günler yaşadı. Aşkı için ölümü göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha, sonunda mutlu olmayı başarmışken Yılmaz'ın ölümü Züleyha'yı sonsuz bir kedere boğmuştu.
Demir, Yılmaz'ın ölümünün ardından Züleyha'dan desteğini hiç esirgememiş ve sonunda aşkına karşılık almıştı. Ancak Demir'in ölümüyle Züleyha yine mutluluğun elinden kaçıp gitmesine engel olamadı.