NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?

A: 41

B: 51

C: 61

D: 71

Doğru cevap: D: 71